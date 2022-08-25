Визит Токаева в Баку имеет большое историческое значение – экспертное мнение

Казахстанские эксперты прокомментировали официальный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан, сообщает Zakon.kz

В ходе встречи глав двух государств был рассмотрен широкий спектр вопросов многогранного двустороннего сотрудничества и подписан ряд казахстанско-азербайджанских соглашений, отметил директор КИСИ при президенте РК Еркин Тукумов.

Новость по теме

– В преддверии визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Баку мы провели первый экспертный казахстанско-азербайджанский совет, в котором приняли участие Казахстанский институт стратегических исследований, Азербайджанский центр исследований международных отношений, эксперты, депутаты Парламента, – говорит Еркин Тукумов. – На этом совете в ходе глубокого анализа мы пришли к мнению, что у наших стран есть много перспективных направлений сотрудничества и в целом большой потенциал развития двусторонних отношений.

По мнению политолога, это касается буквально всех сфер жизнедеятельности – торгово-экономической, гуманитарной, транспортной, культурной, научной, аналитической, в области развития туризма, в области развития истории и так далее.

Общий вывод такой, что мы еще мало знаем друг о друге, и это большая проблема не только для Казахстана, но и для Азербайджана. Мы все еще представляем себя странами по разные стороны Каспийского моря, но это море должно не разъединять нас, а объединять. Директор КИСИ при президенте РК Еркин Тукумов

Новость по теме Каспийское море должно не делить, а объединять Казахстан и Азербайджан — политолог

Наша история и отношения между Казахстаном и Азербайджаном, между казахами и азербайджанцами как между близкими тюркскими народами длится не 30 лет, то есть не со дня установления независимости, а уходят гораздо глубже, в века, и это надо изучать, считает эксперт.

Думаю, там будет много открытий, белых пятен истории, которые мы сейчас видим. Кроме того, нам надо налаживать туризм, это тоже огромный потенциал. В настоящее время в Казахстане проживает около 100 тысяч представителей азербайджанской диаспоры. Также многие граждане Казахстана хотели бы поехать в путешествие в Азербайджан, через него в Грузию, Турцию и так далее. Здесь действительно большой потенциал, но, к сожалению, пока мало что делается для того, чтобы использовать его в полную силу. Тот же торговый оборот с 330 млн за год – это мало, и то, что наш президент сказал об увеличении его до миллиарда в перспективе, – хорошая цель, реалистичная. Директор КИСИ при президенте РК Еркин Тукумов

– В этом плане визит нашего президента в Азербайджан можно считать историческим, – говорит Тукумов. – Тем более это первый визит в эту страну на посту главы государства. И Токаев, и Алиев ранее встречались на площадках различных форумов и саммитов, но это первая такая двусторонняя встреча, и ей придается большое значение, ведь диалог лидеров двух государств означает многое.

Казахстан поддерживает восстановление территориальной целостности братского Азербайджана не только на словах, но и на деле, и готов внести свой вклад в строительство Нового Азербайджана. После восстановления территориальной целостности в Азербайджане фактически начался новый этап развития государственности. Директор КИСИ при президенте РК Еркин Тукумов

Говоря об этом, политолог отметил, что необходимо развивать и транспортный коридор: "Для Казахстана и Азербайджана это выход к рынкам Центральной Азии, странам Евразийского союза, Китая. КНР – одна из важнейших экономик мира, поэтому мы заинтересованы в развитии казахстанско-азербайджанских отношений и сотрудничества".

А вот по мнению руководителя отдела международных и геоэкономических исследований КИСИ при президенте РК Айдара Курмашева, геоэкономическая обстановка существенно влияет на экономику многих стран мира, в связи с чем активно предпринимаются шаги по диверсификации внешнеэкономических и торговых отношений.

Развитие торгово-экономических связей с Азербайджаном, естественным союзником Казахстана и одним из основных игроков тюркского мира, представляет стратегически важное значение. Наши страны имеют схожие интересы – развитие несырьевого сектора экономики и расширение транспортно-коммуникационного потенциала. Это создает хорошие возможности для сотрудничества. В связи с этим полагаю, что визит президента Казахстана в Баку будет иметь историческое значение в интенсификации взаимодействия двух стран. Руководитель отдела международных и геоэкономических исследований КИСИ при президенте РК Айдар Курмашев

На сегодняшний день наблюдается недостаточная эффективность логистики доставки и транзита товаров через Транскаспийский международный транспортный маршрут, считает эксперт.

Поэтому особое внимание к активизации торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества может придать импульс для успешного взаимодействия по судостроению, производству оборудования для нефтедобычи и перевозки энергоресурсов. Руководитель отдела международных и геоэкономических исследований КИСИ при президенте РК Айдар Курмашев.

Еще одним важным вопросом, на его взгляд, является недостаточный обмен информацией.

– Нашим странам необходимо задействовать все рычаги публичной дипломатии, организовывать регулярные совместные мероприятия в культурно-гуманитарной сфере, – подчеркнул Курмашев. – Это даст возможность расширить коммуникации между гражданами наших стран.

Подписание ряда рамочных договоров и меморандумов между министерствами двух стран говорит о том, что работа по интенсификации сотрудничества будет продолжаться и находить отражение уже в конкретных совместных проектах, резюмировал эксперт.