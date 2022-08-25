Правила предоставления почтовых услуг изменили в Казахстане
Так, говорится, что у входа в объекты оператора почты устанавливается вывеска с указанием наименования и режима работы. Текст вывески и объявления излагается на казахском и русском языках.
В операционном зале почты на видном и доступном месте должен находиться следующий информационный материал:
стандарты услуг;
перечень видов предоставляемых услуг почтовой связи;
тарифы на услуги почтовой связи;
сроки пересылки почтовых отправлений, почтового перевода денег;
сроки хранения почтовых отправлений, почтового перевода денег;
порядок написания адреса;
порядок упаковки почтовых отправлений и перечень упаковочных материалов и тары оператора почты;
размеры и предельная масса почтовых отправлений;
перечень предметов и веществ, запрещенных и ограниченных к пересылке, в том числе отдельный перечень вещей и предметов, пересылаемых почтовыми отправлениями в адреса лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы;
почтовые индексы (в электронном формате);
о преимуществах в обслуживании отдельных категорий граждан;
наименование, адрес и номер телефона вышестоящего подразделения оператора почты;
номер телефона доверия, контакт-центра, адрес официального интернет-ресурса оператора почты.
Информация излагается на казахском и русском языках.
Для беспрепятственного обслуживания инвалидов им обеспечивают:
беспрепятственный доступ на почту, а также оборудуют операционное окно, которое позволяет свободно и беспрепятственно обслуживать инвалидов;
оказание услуг вне очереди;
в доступной форме полную и достоверную информацию о порядке предоставления оказываемых услуг.
Согласно правилам все адресные данные на почтовых отправлениях и сопроводительных бланках заполняются рукописным способом (или печатаются типографским способом, либо с использованием другой печатающей техники), четко, разборчиво, без исправлений, без сокращенных названий и условных букв, цифр, знаков. На почтовые отправления наклеиваются отпечатанные или написанные от руки адресные ярлыки на белой бумаге.
Информация по почтовым переводам денег, а также адресные данные распечатываются из системы на бланке почтового отправления для почтовых переводов денег. В неавтоматизированных отделениях почтовой связи формы бланков почтового отправления для почтового перевода денег заполняются рукописным способом пользователем услуг оператора почты (или печатаются типографским способом, либо с использованием печатающей техники), четко, разборчиво, без исправлений, без сокращенных названий и условных букв, цифр, знаков.
При этом адреса отправителя и получателя почтовых отправлений, почтовых переводов денег, пересылаемых в пределах территории РК, оформляются по желанию отправителя на казахском или русском языках.
На международных почтовых отправлениях, на бланках международных почтовых переводов денег и на бланках почтовых отправлений адрес пишется на языке страны назначения или языке, установленном актами Всемирного почтового союза, с обязательным повтором наименования страны назначения на казахском или русском языках.
В международном обмене посылки с объявленной ценностью посылки с вложением хрупких, громоздких предметов принимаются в страны, которые осуществляют прием таких отправлений.
В письмах по Казахстану пересылаются письменные сообщения и следующие малоценные вложения: фотографии, художественные, печатные открытки и карточки.
В бандеролях внутри страны можно пересылать следующие малоценные вложения: бланки, брошюры, плакаты, газеты, журналы, книги, деловые бумаги невысокой важности, рукописи, фотографии, альбомы, тетради, лекарственные травы, аудио и видеозаписи.
В международных бандеролях также можно пересылать секограммы, отправляемые для слепых официальными организациями (или в адреса этих организаций от слепых). Они принимаются бесплатно согласно актам ВПС.
В заказных внутренних и международных почтовых отправлениях также можно пересылать:
органами записи актов гражданского состояния – документы о регистрации актов гражданского состояния;
судебными и правоохранительными органами, а также местными органами военного управления – повестки и извещения, которые принимаются с заказным уведомлением о получении с соответствующими отметками на упаковке заказного письма;
в заказных бандеролях – художественную литературу, литературу по искусству, судебные дела и контрольные работы студентов-заочников;
в мешках «М» – периодические печатные издания (газеты и журналы), книги и брошюры, направляемые в адрес одного и того же получателя и в одно и то же место назначения;
в мелких пакетах – мелкие небьющиеся предметы подарочного характера и единичные образцы товаров. Стоимость пересылаемого вложения не превышает суммы возмещения при утрате мелкого пакета, установленного актами ВПС;
в регистрируемых почтовых отправлениях с описью вложения и объявленной ценностью – денежные знаки (банкноты и монеты) национальной валюты Республики Казахстан и иностранной валюты.
Указывается, что внутренние и международные посылки с пчелами, пиявками, шелковичными червями, растениями, рассадой, свежими фруктами и овощами, радиолампами и точными приборами, имеющими стеклянные или легкоповреждаемые детали (кроме изделий бытовой техники и бытовых приборов), принимаются к пересылке без объявления ценности вложения.
В международных письмах с объявленной ценностью пересылаются ценные бумаги, документы, удостоверяющие личность, копии документов и справок, удостоверенные нотариально.
В международных посылках пересылаются потребительские товары, разрешенные к пересылке в соответствии с актами ВПС.
При этом объявленная ценность почтовых отправлений с вложением документов не должна превышать размера возможных расходов по восстановлению документов при их утрате.
Также говорится, что при подаче международной посылки отправитель подает заявление о том, как поступить при невыдаче адресату посылки, о чем делается отметка на лицевой стороне сопроводительного адреса.
Адресат за дополнительную плату может подать письменное заявление:
о хранении в производственном объекте почтовых отправлений и почтовых переводов денег, поступающих на его имя, в течение 60 календарных дней со дня их поступления;
об отправлении или доставке по другому адресу поступающих на его имя почтовых отправлений и почтовых переводов денег;
о доставке на дом почтовых отправлений, поступающих на его имя «До востребования», если доставка их на дом производится;
об отказе от возврата недоставленных отправлений.
При этом увеличен максимальный вес посылки с 14 до 20 кг. Размер остался прежний: 80х80х50 см.
Почтовые переводы денег принимаются в национальной валюте РК и иностранных валютах.
При осуществлении почтовых переводов денег в иностранной валюте отправитель (получатель) представляет дополнительные сведения и документы согласно требованиям закона "О валютном регулировании и валютном контроле".
Приказ вводится в действие с 4 сентября 2022 года.