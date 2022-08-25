Правила предоставления почтовых услуг изменили в Казахстане

Приказом МИИР РК от 17 августа 2022 года внесены изменения и дополнения в Правила предоставления услуг почтовой связи, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что у входа в объекты оператора почты устанавливается вывеска с указанием наименования и режима работы. Текст вывески и объявления излагается на казахском и русском языках.

В операционном зале почты на видном и доступном месте должен находиться следующий информационный материал:

стандарты услуг;

перечень видов предоставляемых услуг почтовой связи;

тарифы на услуги почтовой связи;

сроки пересылки почтовых отправлений, почтового перевода денег;

сроки хранения почтовых отправлений, почтового перевода денег;

порядок написания адреса;

порядок упаковки почтовых отправлений и перечень упаковочных материалов и тары оператора почты;

размеры и предельная масса почтовых отправлений;

перечень предметов и веществ, запрещенных и ограниченных к пересылке, в том числе отдельный перечень вещей и предметов, пересылаемых почтовыми отправлениями в адреса лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы;

почтовые индексы (в электронном формате);

о преимуществах в обслуживании отдельных категорий граждан;

наименование, адрес и номер телефона вышестоящего подразделения оператора почты;

номер телефона доверия, контакт-центра, адрес официального интернет-ресурса оператора почты.

Информация излагается на казахском и русском языках.

Для беспрепятственного обслуживания инвалидов им обеспечивают:

беспрепятственный доступ на почту, а также оборудуют операционное окно, которое позволяет свободно и беспрепятственно обслуживать инвалидов;

оказание услуг вне очереди;

в доступной форме полную и достоверную информацию о порядке предоставления оказываемых услуг.

Согласно правилам все адресные данные на почтовых отправлениях и сопроводительных бланках заполняются рукописным способом (или печатаются типографским способом, либо с использованием другой печатающей техники), четко, разборчиво, без исправлений, без сокращенных названий и условных букв, цифр, знаков. На почтовые отправления наклеиваются отпечатанные или написанные от руки адресные ярлыки на белой бумаге.

Информация по почтовым переводам денег, а также адресные данные распечатываются из системы на бланке почтового отправления для почтовых переводов денег. В неавтоматизированных отделениях почтовой связи формы бланков почтового отправления для почтового перевода денег заполняются рукописным способом пользователем услуг оператора почты (или печатаются типографским способом, либо с использованием печатающей техники), четко, разборчиво, без исправлений, без сокращенных названий и условных букв, цифр, знаков.

При этом адреса отправителя и получателя почтовых отправлений, почтовых переводов денег, пересылаемых в пределах территории РК, оформляются по желанию отправителя на казахском или русском языках.

На международных почтовых отправлениях, на бланках международных почтовых переводов денег и на бланках почтовых отправлений адрес пишется на языке страны назначения или языке, установленном актами Всемирного почтового союза, с обязательным повтором наименования страны назначения на казахском или русском языках.

В международном обмене посылки с объявленной ценностью посылки с вложением хрупких, громоздких предметов принимаются в страны, которые осуществляют прием таких отправлений.

В письмах по Казахстану пересылаются письменные сообщения и следующие малоценные вложения: фотографии, художественные, печатные открытки и карточки.

В бандеролях внутри страны можно пересылать следующие малоценные вложения: бланки, брошюры, плакаты, газеты, журналы, книги, деловые бумаги невысокой важности, рукописи, фотографии, альбомы, тетради, лекарственные травы, аудио и видеозаписи.

В международных бандеролях также можно пересылать секограммы, отправляемые для слепых официальными организациями (или в адреса этих организаций от слепых). Они принимаются бесплатно согласно актам ВПС.

В заказных внутренних и международных почтовых отправлениях также можно пересылать:

органами записи актов гражданского состояния – документы о регистрации актов гражданского состояния; судебными и правоохранительными органами, а также местными органами военного управления – повестки и извещения, которые принимаются с заказным уведомлением о получении с соответствующими отметками на упаковке заказного письма; в заказных бандеролях – художественную литературу, литературу по искусству, судебные дела и контрольные работы студентов-заочников; в мешках «М» – периодические печатные издания (газеты и журналы), книги и брошюры, направляемые в адрес одного и того же получателя и в одно и то же место назначения; в мелких пакетах – мелкие небьющиеся предметы подарочного характера и единичные образцы товаров. Стоимость пересылаемого вложения не превышает суммы возмещения при утрате мелкого пакета, установленного актами ВПС; в регистрируемых почтовых отправлениях с описью вложения и объявленной ценностью – денежные знаки (банкноты и монеты) национальной валюты Республики Казахстан и иностранной валюты.

Указывается, что внутренние и международные посылки с пчелами, пиявками, шелковичными червями, растениями, рассадой, свежими фруктами и овощами, радиолампами и точными приборами, имеющими стеклянные или легкоповреждаемые детали (кроме изделий бытовой техники и бытовых приборов), принимаются к пересылке без объявления ценности вложения.

В международных письмах с объявленной ценностью пересылаются ценные бумаги, документы, удостоверяющие личность, копии документов и справок, удостоверенные нотариально.

В международных посылках пересылаются потребительские товары, разрешенные к пересылке в соответствии с актами ВПС.

При этом объявленная ценность почтовых отправлений с вложением документов не должна превышать размера возможных расходов по восстановлению документов при их утрате.

Также говорится, что при подаче международной посылки отправитель подает заявление о том, как поступить при невыдаче адресату посылки, о чем делается отметка на лицевой стороне сопроводительного адреса.

Адресат за дополнительную плату может подать письменное заявление:

о хранении в производственном объекте почтовых отправлений и почтовых переводов денег, поступающих на его имя, в течение 60 календарных дней со дня их поступления;

об отправлении или доставке по другому адресу поступающих на его имя почтовых отправлений и почтовых переводов денег;

о доставке на дом почтовых отправлений, поступающих на его имя «До востребования», если доставка их на дом производится;

об отказе от возврата недоставленных отправлений.

При этом увеличен максимальный вес посылки с 14 до 20 кг. Размер остался прежний: 80х80х50 см.

Почтовые переводы денег принимаются в национальной валюте РК и иностранных валютах.

При осуществлении почтовых переводов денег в иностранной валюте отправитель (получатель) представляет дополнительные сведения и документы согласно требованиям закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

Приказ вводится в действие с 4 сентября 2022 года.