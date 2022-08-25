Совместное заседание палат Парламента пройдет 1 сентября
Фото: parlam.kz
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан, передает Zakon.kz.
В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 1 сентября 2022 года в 11:00 в Нур-Султане, – говорится в тексте распоряжения.
Ранее совместное заседание палат Парламента РК прошло 30 июня.
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