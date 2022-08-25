С учетом взаимных интересов – что обсудили Алихан Смаилов и Михаил Мишустин в Чолпон-Ате

На полях проходящего в Чолпон-Ате (Кыргызстан) заседания Евразийского межправительственного совета премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщает Zakon.kz.

Алихан Смаилов отметил, что Казахстан и Россия имеют традиционно высокий уровень двустороннего взаимодействия по всему спектру межгосударственных связей, подкрепленный интенсивностью встреч на самом высоком уровне.

Считаю, что нам следует продолжать последовательную совместную работу с учетом взаимных интересов, – сказал премьер-министр Казахстана.

Глава правительства подчеркнул, что за прошедшие 30 лет между государствами налажен доверительный и конструктивный диалог. Динамично развивается торгово-экономическое сотрудничество, укрепляются межрегиональные связи и контакты деловых кругов.

Россия – наш основной торгово-экономический партнер. Мы имеем рост взаимного товарооборота на треть по итогам 2021 года и достижение рекордного показателя в 24,2 млрд долларов. Первое полугодие 2022 года также отметилось ростом торговли на 5%. По итогам года мы рассчитываем на сохранение и развитие позитивного тренда. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Фото: primeminister.kz

При этом премьер-министр добавил, что торгово-экономическая повестка в нынешних реалиях дополняется новыми пунктами, требующими оперативных, взвешенных и взаимоприемлемых решений.

Нам следует продолжать последовательную совместную работу в прагматичном и доверительном русле. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

В свою очередь, Михаил Мишустин отметил, что Россия дорожит добрососедскими отношениями и дружбой с Казахстаном.

Новость по теме Алихан Смаилов обсудил вопросы укрепления казахстанско-кыргызского сотрудничества

Мы видим хорошие перспективы для реализации совместных программ по импортозамещению. Есть условия для запуска новых стратегических проектов в таких сферах, как промышленность, энергетика, машиностроение, транспортная инфраструктура, мирный атом, цифровизация. Эти темы находятся на постоянной повестке нашего дня. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Фото: primeminister.kz

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы поставок необходимой для промышленной кооперации продукции, транзита казахстанского сырья, а также беспрепятственного вывоза товаров.

Кроме того, рассмотрены вопросы газификации северных и восточных регионов Казахстана, деятельность Каспийского трубопроводного консорциума и магистрального водовода "Астрахань – Мангышлак".