Токаев 1 сентября выступит с Посланием народу Казахстана
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступит с Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента, сообщает Zakon.kz.
Основная часть Послания будет посвящена социально-экономическому развитию страны.
Совместное заседание палат Парламента РК состоится 1 сентября в 11:00 в Нур-Султане.
16 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента выступил с Посланием народу Казахстана.
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