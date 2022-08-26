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Токаев 1 сентября выступит с Посланием народу Казахстана

Токаев 1 сентября выступит с посланием народу Казахстана Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступит с Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента, сообщает Zakon.kz.

Основная часть Послания будет посвящена социально-экономическому развитию страны.

Совместное заседание палат Парламента РК состоится 1 сентября в 11:00 в Нур-Султане.

16 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента выступил с Посланием народу Казахстана.

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