Новшества ввели для казахстанских первоклашек
Фото: Zakon.kz
В Казахстане в первых классах будет «ступенчатый» режим учебных занятий. Уроки будут по 35 минут в сентябре, сообщает Zakon.kz.
В сентябре – три урока по 35 минут, с октября – по 45 минут с проведением на уроках физкультминуток и гимнастики для глаз. Пресс-служба Министерства просвещения РК
Раньше уроки у первоклашек были по 40 минут.
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Также в первых классах художественный труд будет разделен на два предмета: «Трудовое обучение» и «Изобразительное искусство».
Продолжительность учебного года в 1 классах составит 35 учебных недель.
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В школах с казахским языком обучения изучаются предметы «Әліппе» и «Ана тілі», в школах с неказахским языком обучения – «Букварь» и «Обучение грамоте», «Казахский язык». Пресс-служба Министерства просвещения РК
В 1 классе оценка учащихся не проводится.
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