Новшества ввели для казахстанских первоклашек

Фото: Zakon.kz

В Казахстане в первых классах будет «ступенчатый» режим учебных занятий. Уроки будут по 35 минут в сентябре, сообщает Zakon.kz.

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