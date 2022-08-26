Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Новшества ввели для казахстанских первоклашек

Новшество ввели для казахстанских первоклашек Фото: Zakon.kz
В Казахстане в первых классах будет «ступенчатый» режим учебных занятий. Уроки будут по 35 минут в сентябре, сообщает Zakon.kz.
В сентябре – три урока по 35 минут, с октября – по 45 минут с проведением на уроках физкультминуток и гимнастики для глаз. Пресс-служба Министерства просвещения РК

Раньше уроки у первоклашек были по 40 минут.

Новость по теме

Можно ли учителям в Казахстане дарить цветы и подарки

Также в первых классах художественный труд будет разделен на два предмета: «Трудовое обучение» и «Изобразительное искусство».

Продолжительность учебного года в 1 классах составит 35 учебных недель.

Новость по теме

Как пройдет 1 сентября в казахстанских школах

В школах с казахским языком обучения изучаются предметы «Әліппе» и «Ана тілі», в школах с неказахским языком обучения – «Букварь» и «Обучение грамоте», «Казахский язык». Пресс-служба Министерства просвещения РК

В 1 классе оценка учащихся не проводится.

Читайте также

К 2030 году в Казахстане будет ощущаться острая нехватка преподавателей вузов

Программу по привлечению талантливых ученых создадут в Казахстане

Новые школьные автобусы получили акмолинские ученики

Анастасия Стативкина
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ограничения, ограничения, алматы
В Алматы могут появиться карантинные зоны: кого коснутся ограничения
две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд. тенге
Строительство дорог: две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд тенге
Можно ли дарить учителям цветы на 1 сентября
Можно ли учителям в Казахстане дарить цветы и подарки
торги на бирже
Курс доллара вырос на торгах
Полицейский убедил пенсионерку не переводить деньги
Была зомбирована – полицейский в Караганде убедил пенсионерку не переводить деньги
Дожди с грозами и понижение температуры ожидаются в Казахстане
Дожди с грозами и понижение температуры ожидаются в Казахстане
Астрологи назвали худших родителей по знаку зодиака
Астрологи назвали худших родителей по знаку зодиака
Арыстанбеку Мухамедиулы продлили арест
Озвучены новые подробности о деле Арыстанбека Мухамедиулы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления