Семипалатинский ядерный полигон: 31 год без взрывов

29 августа 1991 года правительство тогда еще Казахской ССР закрыло Семипалатинский полигон, это было одним из первых решений Нурсултана Назарбаева еще в качестве руководителя союзной республики, передает Zakon.kz.

Официальное закрытие Семипалатинского ядерного полигона состоялось спустя 42 года после первого испытания ядерного оружия на нем. Мощность первой бомбы, взорванной 29 августа 1949 года, составила 22 килотонны.

За годы работы полигона на нем провели не менее 468 ядерных испытаний. СССР взорвал на территории полигона не менее 616 ядерных и термоядерных устройств, в том числе 125 атмосферных (26 наземных, 91 воздушных, восемь высотных), 343 испытательных ядерных взрыва под землей (из них 215 в штольнях и 128 в скважинах). Общая мощность взорванных на полигоне ядерных зарядов за период с 1949-го по 1963 год в 2500 раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. За пределы полигона вышли радиоактивные облака 55 воздушных и наземных взрывов и газовая фракция 169 подземных испытаний.

Неоспоримо, все эти взрывы оказали пагубное влияние на экологию региона и на проживающих в тех краях людей, но остановить ядерные испытания удалось только в 1989 году. Тогда казахстанский писатель, публицист и общественный деятель Олжас Сулейменов создал антиядерное движение "Невада – Семипалатинск", объединившее жертв ядерных испытаний по всему миру.

Два года назад Олжас Сулейменов рассказал zakon.kz, что в период с 1989 по 1991 году при поддержке общественности СССР был на грани того, чтобы отказаться от ядерного оружия, но в последний момент все сорвалось.

По состоянию на 1991 год пять государств были членами ядерного клуба – США, СССР, Англия, Франция и Китай. Мы предложили провести межпарламентский референдум в этом же году, чтобы парламенты всех стран, а их около 200, ответили только на один вопрос: "Необходимо ли миру ядерное оружие?". Мы знали, что примерно пять стран скажут: "Да, необходимо", но подавляющее большинство скажет: "Нет". И вот это большое "нет" должно было надавить на эту пятерку и вынудить их присоединиться к антиядерному движению. Такой был расчет. Рядом с нами был Эдуард Шеварнадзе (на тот момент министр иностранных дел СССР - Авт.), когда услышал об этой программе, позвонил Горбачеву и сказал, что Сулейменов предлагает, чтобы первыми ответили на этот вопрос советские парламентарии, я знал, что Верховный совет проголосует так, как нужно было всему нашему обществу. Мне потом Шеварнадзе рассказывал, что Горбачев одобрил эту идею. И если бы одна из главных ядерных держав – СССР, сказала бы: "Нет" ядерному оружию, осталось бы только 4 страны, которые были бы против разоружения. Олжас Сулейменов

Планам отказа СССР от ядерного оружия помешала попытка государственного переворота – ГКЧП в Великом и могучем, который уже тогда трещал по швам.

Если бы в СССР Верховный Совет успел бы до ГКЧП проголосовать против ядерного оружия, то американские парламентарии последовали бы этому примеру – я как советский парламентарий вместе с коллегами из Англии и США знал ситуацию изнутри. Олжас Сулейменов

С закрытием полигона в августе 1991 года Казахстан добровольно подписал отказ от четвертого в мире арсенала ядерного оружия. Испытав всю боль от ядерных испытаний за годы существования ядерного оружия, Казахстан стал активным участником всех базовых международных договоров и институтов в области ядерного нераспространения. В 1992 году Казахстан, как независимое государство, подписал Лиссабонский протокол к Договору СНВ-1, в котором зафиксировал свои обязательства по нераспространению ядерного оружия и добровольно отказался от ядерного оружия.

Сегодня территория площадью 18,5 кв. км де-факто - зона экологического бедствия, в опасных зонах бывшего полигона радиоактивный фон по состоянию на 2009 год доходил до 10–20 миллирентген в час. По официальным данным, сейчас на территории полигона никто не проживает, но крестьяне нелегально пасут на территории полигона скот. В этом году должен вступить в силу законопроект РК "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности", а также пакет сопутствующих поправок к нему, с помощью которых загрязненные земли Семипалатинского полигона планируют реабилитировать.

Меры социальной поддержки населения, пострадавшего вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, предусмотрены ЗРК "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне".

Действие закона распространяется на граждан, проживающих в районах и городах Семипалатинской области и соответствующих районах Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия.

Стоит отметить, по закону также предусматривается, что население, проживающее на территориях радиационных рисков, имеет право на дополнительную оплату труда и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.