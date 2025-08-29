От испытаний к мирному атому: День закрытия Семипалатинского ядерного полигона

29 августа 1991 года, 34 года назад, был официально закрыт Семипалатинский испытательный полигон. Также эта дата, по инициативе нашей страны, стала Международным днем действий против ядерных испытаний. Zakon.kz рассказывает о прошлом и настоящем полигона.

Закрытие Семипалатинского полигона запустило процесс полного отказа от арсенала ядерного оружия – некогда одного из крупнейших в мире.

А его история тянется еще с 1948 года. За годы существования – более 400 ядерных испытаний и огромная рана на теле природы и памяти казахстанцев.

"За 40 лет на Семипалатинском ядерном полигоне было произведено около 456 ядерных испытаний, в том числе воздушных, наземных и подземных. Суммарная мощность ядерных зарядов, испытанных в период с 1949 по 1963 год на Семипалатинском полигоне, в 2,5 тыс. раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Испытания ядерного оружия, проводившиеся в течение 40 лет на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, причинили невосполнимый ущерб здоровью людей и окружающей природной среде. По оценкам экспертов, около 1,3 млн жителей были подвержены влиянию радиационного излучения", – такая информация приводится на сайте gov.kz.

Жестким ответом на происходящее стало создание в 1989 году антиядерного движения "Невада – Семипалатинск", во многом благодаря усилиям которого в 1991 году и был подписан указ о закрытии полигона.

Но с этого момента повествование о нем не заканчивается – открывается новая глава. В городе Курчатов на базе комплекса бывшего полигона открылся Национальный ядерный центр РК (НЯЦ). Ему удалось не только сохранить научные достижения, но и научиться использовать их во благо.

"Задачи перед НЯЦ ставились сложные. Прежде всего – обеспечить режим нераспространения оружия массового уничтожения. Эти работы велись и ведутся сегодня в тесном взаимодействии с международными партнерами", – рассказал директор филиала "Институт радиационной безопасности и экологии" РГП НЯЦ РК Асан Айдарханов.

На месте в прошлом объекта угрозы возникла площадка для научных исследований. К примеру, здесь имела место серия уникальных экспериментов для калибровки глобальной сейсмической сети, построена система мониторинговых станций, обеспечивающая международный контроль. Проводятся исследования в поддержку развития радиационной безопасности. Вдобавок оценено радиационное состояние самого экс-полигона, а его научно-техническая база обрела новую жизнь – в науке.

"Эта база модернизировалась, расширялась. Создавались новые установки и стенды. Сегодня вся экспериментальная база центра активно используется при проведении исследовательских работ в рамках республиканских и международных научных программ совместно с ведущими организациями мира".

Вместе с тем в центре отмечают, что ядерные испытания оставили после себя серьезный след: радиоактивное загрязнение распространилось за пределы полигона на сотни километров.

"Законом РК "О социальной защите гpаждан, постpадавших вследствие ядеpных испытаний на Семипалатинском испытательном ядеpном полигоне", определена классификация территорий, подвергшихся воздействию ядерных испытаний. Наиболее загрязненными считаются территории, отнесенные к зоне чрезвычайного радиационного риска. Это территории Саржалского сельского округа Абайского района, Долонского сельского округа Бескарагайского района, населенных пунктов Сарапан и Иса упраздненного Жанасемейского района области Абай. В настоящее время НЯЦ РК проводятся работы по комплексному экологическому обследованию данных территорий. На основании результатов будет проведена оценка дозовых нагрузок на население от техногенных радионуклидов, выявлены текущие экологические проблемы и, в случае необходимости, разработаны рекомендации по ликвидации последствий ядерных испытаний и снижению дозовых нагрузок".

Однако, по словам ученых, принятые руководством страны меры по нераспространению ядерного оружия практически полностью исключили угрозу, которую мог создать для системы международных отношений неконтролируемый распад когда-то мощного советского ядерного оружейного комплекса.

А Казахстан в итоге стал мировым примером ответственной и последовательной политики в сфере ядерного разоружения и нераспространения. Он не только первым добровольно отказался от ядерного оружия, но и сделал конкретные шаги на пути от военных целей к мирным.

"Работа в НЯЦ РК – это для меня большая ответственность. Я рад, что могу участвовать в работах по приведению территории бывшего СИП в безопасное состояние. Считаю важным, чтобы уже в школе детям рассказывали о том, какие испытания проводились на полигоне, с какой целью, и какие у этого были последствия", – подытожил Асан Айдарханов.

И добавил: особенно важно объяснять, что может произойти при использовании ядерного оружия. Ведь, как известно, "не зная прошлого, мы обречены его повторить".