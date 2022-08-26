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Казахстанка, попавшая в трудовое рабство в Лаосе, возвращается домой

освобождена из трудового рабства в Лаосе Фото: instagram.com/anel.bermaganbet
Казахстанская актриса Анель Бермаганбетова, ставшая жертвой мошенников в Лаосе, уже на свободе. Об этом сообщил ее брат Канат Бермаганбетов, сообщает Zakon.kz.
Моя сестренка на свободе, ее встретил мой друг, она в надежных руках. Она сейчас по дороге в Бангкок, оттуда вылетят в Казахстан – рассказал он на своей странице в instagram.

По словам брата, для освобождения Анель были задействованы очень большие силы: МИД РК, МВД РК, аппарат Президента РК.

После чего со мной на связь вышли международная полиция, Интерпол, Посольство Российской Федерации в Лаосе, Посольство Казахстана во Вьетнаме. Консул вылетел непосредственно в Лаос. Удалось задействовать все эти силы, чтобы была совместная координация действий, – поделился Канат Бермаганбетов.

По его словам, данные по Анель были переданы в правительство Лаоса, отдел по незаконной торговле людьми в Лаосе и другие организации. Все службы работали максимально быстро.

До вчерашнего дня прорабатывались все моменты. И вчера, 25 августа, Анель вызвали в полицию и сообщили, что ее довезут до границы. Но мы должны заплатить издержки в сумме 5 тысяч долларов. У меня были считаные секунды, чтобы принять решение. Я согласился, так как понимал, что сестренку нужно быстрее вызволять оттуда. Передачу денег нужно было произвести в криптовалюте, – рассказал Бермаганбетов.

После того как поставили штамп в паспорт Анель, он перевел требуемую сумму на криптовалютный кошелек так называемых работодателей.

После чего девушку посадили в лодку, и она благополучно добралась до границы Таиланда. Прошла паспортный контроль. Там ее встретил друг Каната.

И теперь мы все с нетерпением ждем возвращения Анель домой, – добавил Канат.

Анель Бермаганбетова опубликовала пост в Instagram, где сообщила, что находится в рабстве и что ее обманом вывезли из Китая в Лаос. Родные Анель обратились в полицию, посольства Вьетнама, Таиланда и МИД Лаоса. Было заведено уголовное дело.

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Казахстанка попала в трудовое рабство в Лаосе

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