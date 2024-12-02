Глава государства направил телеграмму президенту Лаоса

Касым-Жомарт Токаев 2 декабря направил телеграмму поздравления президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, глава государства поздравил президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита и его соотечественников с Днем независимости.





"Касым-Жомарт Токаев отметил значительные успехи Лаоса в укреплении государственности и повышении благосостояния народа. Президент Казахстана выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям двусторонние отношения продолжат поступательно развиваться", – отмечено в сообщении.

Кроме того, глава государства сегодня, 2 декабря, поздравил президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заиду Аль Нахаяну с Национальным днем Объединенных Арабских Эмиратов.