В Астане из жилой многоэтажки экстренно эвакуировали более 30 человек
Фото: Zakon.kz
В районе Нура города Астаны, по проспекту Туран, произошел пожар в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома, сообщает Zakon.kz.
По данным МЧС РК, пожарные, оперативно прибыв на место, установили, что горят личные вещи в одной из квартир.
"Благодаря профессиональным и слаженным действиям спасателей, с верхних этажей эвакуировано 33 человека, в том числе шесть детей", – говорится в сообщении.
Ранее в Алматы крупный пожар потушили в административном здании.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript