В Астане из жилой многоэтажки экстренно эвакуировали более 30 человек

Фото: Zakon.kz

В районе Нура города Астаны, по проспекту Туран, произошел пожар в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, пожарные, оперативно прибыв на место, установили, что горят личные вещи в одной из квартир. "Благодаря профессиональным и слаженным действиям спасателей, с верхних этажей эвакуировано 33 человека, в том числе шесть детей", – говорится в сообщении. Ранее в Алматы крупный пожар потушили в административном здании.

