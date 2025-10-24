#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
538.13
624.88
6.64
Происшествия

В Астане из жилой многоэтажки экстренно эвакуировали более 30 человек

пожар в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 01:37 Фото: Zakon.kz
В районе Нура города Астаны, по проспекту Туран, произошел пожар в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, пожарные, оперативно прибыв на место, установили, что горят личные вещи в одной из квартир.

"Благодаря профессиональным и слаженным действиям спасателей, с верхних этажей эвакуировано 33 человека, в том числе шесть детей", – говорится в сообщении.

Ранее в Алматы крупный пожар потушили в административном здании.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Спасатели экстренно эвакуировали из жилого дома в Петропавловске более 90 человек
00:22, 17 сентября 2024
Спасатели экстренно эвакуировали из жилого дома в Петропавловске более 90 человек
В ВКО при пожаре эвакуировали 15 человек
08:24, 29 августа 2024
В ВКО при пожаре эвакуировали 15 человек
Спасатели экстренно эвакуировали людей из жилого дома в Аркалыке и предотвратили взрыв
20:27, 05 апреля 2025
Спасатели экстренно эвакуировали людей из жилого дома в Аркалыке и предотвратили взрыв
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: