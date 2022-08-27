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Суд над организаторами финпирамид в Актобе: подсудимые падали в обморок

в Актобе вынесли приговор организаторам финпирамиды Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Организаторам и создателям нескольких финансовых пирамид, от которых пострадало свыше 17 тыс. человек, вынесли приговор, сообщает Zakon.kz.

Сроки от семи до 18 лет получили все 48 фигурантов. Многие даже не поверили, что отправятся в тюрьму, и прямо в зале суда теряли сознание, сообщает КТК.

Суд над 48 фигурантами, обманувшими больше 17 тыс. казахстанцев по всей стране, длился больше года – в деле 3700 томов.

Мошенники умело убеждали людей приносить деньги, обещали большие вознаграждения по вкладам, но в итоге оставили клиентов в долгах. Суд признал участников и организаторов финансовых пирамид виновными.

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Все заседания и оглашение проходили в здании колонии-поселения на окраине Актобе, поскольку участников было слишком много. По всему периметру выставили вооруженный конвой.

Фигуранты заявили, что против фото- и видеосъемки. До начала оглашения многие были в хорошем расположении духа. Решение судья зачитывал больше трех часов, время от времени прерываясь на замечания.

Когда уже стало понятно, что никто из фигурантов не останется на свободе, некоторым становилось плохо, пришлось вызывать врачей и приостанавливать процесс.

В итоге все 48 человек получили сроки – от семи до 18 лет. Создателями и руководителями финансовых пирамид "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный заем", "Estate Ломбард" и "Нур-Али Капитал" признаны два человека – Есиркепов и Танбашев. Они и сами частично признали вину, тем не менее получили максимальное наказание.

В общей сложности аферисты обманули людей на 30 млрд тенге. Многие оформляли кредиты, чтобы внести деньги в пирамиды. Некоторые продавали через мошенников квартиры и машины, надеясь обогатиться, но в итоге остались ни с чем.

На следующей неделе оглашение продолжится в части вещественных доказательств и гражданских исков потерпевших.

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