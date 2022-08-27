Касым-Жомарт Токаев поздравил Жанибека Алимханулы с титулом чемпиона

Касым-Жомарт Токаев поздравил боксера Жанибека Алимханулы с присуждением ему титула чемпиона мира по версии WBO, передает Zakon.kz.

Президент высоко оценил вклад Жанибека Алимханулы в продвижение авторитета отечественной школы бокса, отметив, что многие наши боксеры успешно выступают на мировом ринге.

Благодаря своему трудолюбию и упорству вы в очередной раз продемонстрировали превосходство казахского стиля в боксе. Уверен, это выдающееся достижение повысит интерес нашей молодежи к спорту, особенно к боксу. Каждый ваш шаг в большом спорте – яркий пример для молодых казахстанцев. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и новых спортивных свершений! – говорится в телеграмме главы государства.

Всемирная боксерская организация (WBO) сделала официальное объявление, по которому казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы стал полноправным чемпионом мира WBO в средней весовой категории.

Впервые представитель Казахстана стал чемпионом мира по версии WBO, что не удавалось никому до него.