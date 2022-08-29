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FlyArystan не разрешила парализованному пассажиру взять инвалидную коляску на борт

FlyArystan не разрешила парализованному пассажиру взять инвалидную коляску на борт Фото: Zakon.kz
О произошедшем рассказал сам пассажир - внештатный советник акима Карагандинской области Нияз Сундиталиев, сообщает Zakon.kz.

В Facebook он написал, что авиакомпания FlyArystan не разрешила ему – пассажиру с инвалидностью, взять инвалидную коляску в багаж.

Инцидент произошел 29 августа в аэропорту города Алматы.

По словам Нияза Сундиталиева, во время сдачи багажа, был вызван сотрудник авиакомпании, который в итоге дал вердикт, что коляска не может быть допущена на борт самолета. Сотрудник уверял, что пассажир должен самостоятельно отключить клеммы и отсоединять пульты управления.

Но как я могу произвести эти манипуляции, если у меня не работают пальцы на руках? - спрашивает пассажир.

И здесь же напоминает, что 26 августа он вылетел из Караганды в Алматы, этой же авиакомпанией, на этой же инвалидной коляске. Почему тогда инвалидная коляска не представляла угрозу для выполнения рейса?

Выяснение, что же делать с моей коляской заняло пол часа, эти 30 минут вынужден был сидеть на совершенно не приспособленной для меня инвалидной коляске, на коляске у которой нет подголовника, нет жесткой спинки и мягкое сидение. К сожалению, я парализован и не могу держать спину. Имею первую группу инвалидности, мне для использования совершенно не подходит любая коляска, это должна быть специализированная коляска, со всеми приспособлениями для безопасной использования. Все это время я сидел в изогнутом положении на коляске с рисками для здоровья и жизни. Нияз Сундиталиев

Пассажир уточнил, что известил авиакомпанию о двух перелетах за 5 суток, как и требуется. Но в итоге улетел в Караганду без коляски.

Коляска, мои ноги, остались у стойки регистрации в Алматы. Сейчас я дома, но не имею возможности самостоятельно встретиться с людьми, просто подышать свежим воздухом, пришлось отменить все ближайшие встречи. А самое главное, никого из FlyArystan не волновало, как я буду добираться до дома, с карагандинского аэропорта находясь в парализованном положении… Нияз Сундиталиев

Представитель авиакомпании FlyArystan Ляззат Набиева в разговоре с корреспондентом Zakon.kz пообещала в самое ближайшее время опубликовать официальный комментарий к произошедшему.

В Комитете гражданской авиации заверили, что по данному инциденту будет проведено расследование.

В случае установления со стороны авиакомпании нарушений, Комитетом будут приняты меры, предусмотренные действующим законодательством. По итогам работы, Вам будет предоставлен ответ. Пресс-служба КГА МИИР РК

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