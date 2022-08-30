Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

МИД Китая назвал США виновником обострении ситуации вокруг Тайваня

МИД Китая назвал США виновником обострении ситуации вокруг Тайваня Фото: pxhere
Вооруженные силы Китая снизят свою активность и напряженность в Тайваньском проливе, если США будут соблюдать принцип «одного Китая». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, сообщает Zakon.kz.

Он также призвал США не посылать неверные сигналы сторонникам независимости Тайваня, передает ТАСС.

Мы призываем соответствующих американских политиков придерживаться принципа одного Китая, трех совместных китайско-американских коммюнике и (…) перестать посылать неверные сигналы сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня", — сказал дипломат в ответ на просьбу прокомментировать визит на остров губернатора штата Аризона Дага Дьюси.

Он подчеркнул, что центральное правительство в Пекине — единственная законная власть на Тайване.

Новость по теме

Военные Тайваня впервые открыли огонь по дрону армии КНР

Ранее, в понедельник, на брифинге в Вашингтоне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не приемлют "новую норму" усиленной военной активности материкового Китая близ Тайваня и продолжат оказывать помощь острову "в целях безопасности". При этом он уточнил, что США по-прежнему не поддерживают независимость Тайбэя.

Читайте также

Президент Кыргызстана забил 2 гола на матче легенд футбола в Бишкеке

Военные Тайваня впервые открыли огонь по дрону армии КНР

Ситуация в Украине: Германия приостанавливает визовый режим с Россией, в США считают, что реакторы ЗАЭС надо остановить

Константин Вноровский
Китай США Тайвань
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фруктовый сад
Какими будут осень и зима? Прогнозируем по приметам 28 августа
астрология гороскоп рейтинг удача
Лидеры рейтинга: кто самый успешный по знаку зодиака
Ситуация в Украине 29 августа
Ситуация в Украине: Киев заявил, что начал наступление, Нидерланды намерены закупать у России газ
Заговор абсурда - "Рейдерский захват"
Заговор абсурда – "рейдерский захват" или "охота на ведьм"?
первоклассники
Сокращение нагрузки и зарплат учителей прокомментировали в Минпросвещения
Теннисист
Первая ракетка Казахстана стартовал с победы на US Open
певец репетиция видео
Димаш Кудайберген восхитил подписчиков игрой на барабанах
Ситуация в Украине 30 августа
Ситуация в Украине: Германия приостанавливает визовый режим с Россией, в США считают, что реакторы ЗАЭС надо остановить
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления