МИД Китая назвал США виновником обострении ситуации вокруг Тайваня

Вооруженные силы Китая снизят свою активность и напряженность в Тайваньском проливе, если США будут соблюдать принцип «одного Китая». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, сообщает Zakon.kz.

Он также призвал США не посылать неверные сигналы сторонникам независимости Тайваня, передает ТАСС.

Мы призываем соответствующих американских политиков придерживаться принципа одного Китая, трех совместных китайско-американских коммюнике и (…) перестать посылать неверные сигналы сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня", — сказал дипломат в ответ на просьбу прокомментировать визит на остров губернатора штата Аризона Дага Дьюси.

Он подчеркнул, что центральное правительство в Пекине — единственная законная власть на Тайване.

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Ранее, в понедельник, на брифинге в Вашингтоне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не приемлют "новую норму" усиленной военной активности материкового Китая близ Тайваня и продолжат оказывать помощь острову "в целях безопасности". При этом он уточнил, что США по-прежнему не поддерживают независимость Тайбэя.