Где можно увидеть прямую трансляцию Послания президента народу Казахстана
Фото: akorda.kz
В пресс-службе главы государства Касым-Жомарта Токаева рассказали, где и во сколько можно увидеть прямую трансляцию Послания президента народу Казахстана, передает Zakon.kz.
Прямая трансляция Послания главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана начнется 1 сентября в 11:00 на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.Пресс-служба президента РК
Кроме того, оперативная информация будет размещаться на официальных страницах пресс-службы президента РК в социальных сетях.
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