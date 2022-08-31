Где можно увидеть прямую трансляцию Послания президента народу Казахстана

Фото: akorda.kz

В пресс-службе главы государства Касым-Жомарта Токаева рассказали, где и во сколько можно увидеть прямую трансляцию Послания президента народу Казахстана, передает Zakon.kz.

Прямая трансляция Послания главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана начнется 1 сентября в 11:00 на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств. Пресс-служба президента РК Кроме того, оперативная информация будет размещаться на официальных страницах пресс-службы президента РК в социальных сетях. Читайте также Касым-Жомарт Токаев посетит Костанай 5 сентября Как менялась Конституция за годы независимости Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции

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