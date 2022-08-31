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Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области

Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области Фото: wikimedia
Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.
Назначить Сатыбалды Дархана Амангелдыулы акимом Туркестанской области, освободив от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан, – говорится в указе президента.

Дархан Сатыбалды родился 26 марта 1974 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Акмолинский сельскохозяйственный институт имени С. Сейфуллина (1996)

Экономист-менеджер

· Казахский гуманитарно-юридический университет (2003)

Юрист

Научные звания, степени, деятельность:

· Кандидат экономических наук

Трудовой стаж:

· Рабочий отделения "Коммунизм" Келесского района (1991).

· Старший экономист ГКП "Келес" Келесского района, главный бухгалтер ТОО "Кураков и Ко" Акмолинской области (1996-1999).

· Ведущий, главный контролер-ревизор Управления контроля за исполнением бюджетных процедур в государственных учреждениях (07.2000-2002).

· Референт, консультант, главный эксперт и заведующий сектором отдела бюджетного планирования и финансового контроля Управления делами Президента РК (2002-07.2006).

· Директор ГКП "Жылу" акимата города Астаны (08.2006-12.2006).

· Работал в Комитете по судебному администрированию при Верховном суде РК (2007).

· Заместитель директора бюджетного департамента, заместитель директора финансового департамента, заместитель председателя Комитета науки Министерства образования и науки РК (2007-02.2010).

· Начальник департамента Комитета национальной безопасности РК (02.2010-07.2011).

· Заместитель заведующего социально-экономическим отделом Канцелярии премьер-министра РК (07.2011-05.2013).

· Аким города Шымкента (27.05.2013-08.2015).

· Первый заместитель акима Южно-Казахстанской области (08.2015-12.2017).

· Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан (с 03.2019).

26 августа аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подал в отставку из-за своего подчиненного – акима Кентау, которого признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.

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