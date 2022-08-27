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Скляр об отставке Шукеева: Решение правильное

Умирзак Шукеев, отставка Фото: акимат Туркестанской области
Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр прокомментировал решение главы Туркестанской области Умирзака Шукеева уйти в отставку, передает корреспондент Zakon.kz.
Умирзак Естаевич опытный руководитель. Он долгое время возглавляет различные структуры государственной службы. Его можно назвать политическим тяжеловесом. Решение, которое он принял, совершенно правильное. И закон о госслужбе гласит, что при признании вины подчиненного непосредственно его руководитель подает прошение об отставке, которое принимается или не принимается вышестоящим руководителем. Поэтому то, что сделал Умирзак Шукеев, совершенно логично. Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр

26 августа аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подал в отставку из-за своего подчиненного – акима Кентау, которого признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.

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