Видео со звездами опубликовал космонавт

Бортинженер Международной космической станции, космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев опубликовал видео со звездами, передает Zakon.kz.

Кто просил больше видео со звездами? Наслаждайтесь, – написал он под публикацией.

Пользователи в Сети были в восторге от видеоролика: "Шикарно!"

"Уау! Сказка!"

"Потрясающе!"

"Как же я хотела быть космонавтом!"

"Шикарное видео, спасибо огромное!"

"Уау, фантастика! Это очень завораживает!"

"Уау, невероятное зрелище! Очень красиво!"

"Фантастика. Аж до слез! Неужели это реальность?!"

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Другая часть подписчиков Олега Артемьева увидела на кадрах центральную часть США, Флориду, Кубу, Карибское море с островами.