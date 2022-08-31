Видео со звездами опубликовал космонавт
Фото: unsplash
Бортинженер Международной космической станции, космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев опубликовал видео со звездами, передает Zakon.kz.
Кто просил больше видео со звездами? Наслаждайтесь, – написал он под публикацией.
Пользователи в Сети были в восторге от видеоролика:
"Шикарно!"
"Уау! Сказка!"
"Потрясающе!"
"Как же я хотела быть космонавтом!"
"Шикарное видео, спасибо огромное!"
"Уау, фантастика! Это очень завораживает!"
"Уау, невероятное зрелище! Очень красиво!"
"Фантастика. Аж до слез! Неужели это реальность?!"
Молодежь всего мира поздравили с праздником из космоса
Новость по теме
Другая часть подписчиков Олега Артемьева увидела на кадрах центральную часть США, Флориду, Кубу, Карибское море с островами.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ