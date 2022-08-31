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Видео со звездами опубликовал космонавт

Видео со звездами опубликовал космонавт Фото: unsplash
Бортинженер Международной космической станции, космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев опубликовал видео со звездами, передает Zakon.kz.

Кто просил больше видео со звездами? Наслаждайтесь, – написал он под публикацией.

Пользователи в Сети были в восторге от видеоролика:

  • "Шикарно!"

  • "Уау! Сказка!"

  • "Потрясающе!"

  • "Как же я хотела быть космонавтом!"

  • "Шикарное видео, спасибо огромное!"

  • "Уау, фантастика! Это очень завораживает!"

  • "Уау, невероятное зрелище! Очень красиво!"

  • "Фантастика. Аж до слез! Неужели это реальность?!"

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