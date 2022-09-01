Однофамилец или родственник: что известно о новом акиме Туркестанской области

Последней должностью нового акима Туркестанской области была должность посла Республики Казахстан в Узбекистане. Zakon.kz вспомнил, чем известен новый глава региона.

Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева новым акимом Туркестанской области назначен Дархан Сатыбалды.

Известно, что у Дархана Сатыбалды есть страницы в Facebook и Instagram, но он не является активным пользователем социальных сетей.

Биография

Дархан Амангельдинович Сатыбалды родился 26 марта 1974 года в селе Абай Сарыагашского района Южно-Казахстанской области. Женат, воспитывает троих дочерей и сына.

Награжден юбилейной медалью "Астананың 10 жылдығы", медалью "Ерең еңбегі үшін", также благодарственным письмом президента РК за активное участие в подготовке и проведении VII Саммита ОБСЕ в Астане.

Образование

В 1996 году Сатыбалды окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт им. С. Сейфуллина. В 2003 году получил второе высшее образование в Казахском гуманитарно-юридическом университете. Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность

С 2010 по 2011 год Дархан Сатыбалды проработал в должности начальника департамента Комитета национальной безопасности РК. В августе 2011 года его назначили заместителем заведующего социально-экономическим отделом Канцелярии премьер-министра РК.

В 2013 году Дархан Сатыбалды занял пост акима Шымкента.

Глава государства отмечал, что Дархан Сатыбалды занял пост акима Шымкента в самый ответственный период для города и его жителей. По ожиданию президента, Шымкент должен стать третьим городом-миллионником после Алматы и столицы Казахстана.

Задача по поручению главы государства относительно развития Шымкента легла на плечи акима Дархана Сатыбалды – одного из самых молодых чиновников такого ранга в стране, – отметил тогда президент в своей речи.

На этой должности Сатыбалды проработал до августа 2015 года. После чего кресло главы Шымкента занял Габидулла Абдрахимов, а Дархан Амангельдинович стал его заместителем. В качестве заместителя акима Сатыбалды проработал до октября 2018 года, после чего был избран депутатом Сената Парламента РК.

18 марта 2019 года Дархан Амангельдинович был назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан.

11 января текущего года, как дипломат Казахстана в Узбекистане, Дархан Сатыбалды прокомментировал хронологию январских беспорядков на брифинге.

Произошедшие события имели разносторонний характер. Акции протеста, начавшиеся с сугубо экономических требований, были использованы террористическими группами для подрыва конституционного строя страны. Дархан Сатыбалды

Сатыбалды также опроверг неподтвержденную информацию относительно закрытия казахстанско-узбекской границы, подчеркнув, что пункты пропуска работали в дни январских событий в штатном режиме.

Также, в начале августа 2022 года Дархан Сатыбалды, будучи послом РК в Узбекистане, по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами оценил их отношения в своей статье "30 лет дружбы, партнерства и союзничества". По мнению дипломата, границу, соединяющую Казахстан и Узбекистан, можно назвать границей дружбы, поскольку республики никогда не сталкивались с какими-либо "непреодолимыми разногласиями".

Дархан Сатыбалды в качестве посла Казахстана в Узбекистане проработал с 2019 года до момента назначения его на пост акима Туркестанской области 31 августа 2022 года.

После назначения в обществе пошли споры, является ли новоиспеченный глава региона родственником арестованного Кайрата Сатыбалды. За разъяснением спорного вопроса редакция Zakon.kz обратилась в администрацию Туркестанской области.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды не является родственником К. Сатыбалды, – говорится в ответе на официальный запрос.

1 сентября в кулуарах совместного заседания палат Парламента новый аким Туркестанской области рассказал о своей семье.