Новый маршрут запустят в Алматы с 1 сентября
Фото: Zakon.kz
В Управлении городской мобильности рассказали, что автобусный маршрут №142 начнет работу по просьбе жителей Алатауского района, передает Zakon.kz.
Транспорт будет курсировать от садоводческого товарищества "Энергостроитель" по улице Ф. Онгарсыновой – проспект Рыскулова – ул. Момышулы – пр. Абая – ул. Саина – ул. Шаляпина – ул. Момышулы.
В обратном направлении по ул. Момышулы до пр. Рыскулова – ул. Онгарсыновой до садоводческого товарищества "Энергостроитель". Управление городской мобильности Алматы
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