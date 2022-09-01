Президент поручил перейти к новой тарифной политике

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимо перейти к новой тарифной политике, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, в стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей. Эти цифры говорят сами за себя.

Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями, и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан. На монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике "Тариф в обмен на инвестиции". Касым-Жомарт Токаев

Президент поручил сократить показатели износа сетей и мощностей минимум на 15%.