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Президент поручил перейти к новой тарифной политике

Президент поручил перейти к новой тарифной политике Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимо перейти к новой тарифной политике, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, в стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей. Эти цифры говорят сами за себя.

Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями, и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан. На монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике "Тариф в обмен на инвестиции".Касым-Жомарт Токаев

Президент поручил сократить показатели износа сетей и мощностей минимум на 15%.

Тариф будет предоставляться в обмен на вложения в инфраструктуру и участие в системе госмониторинга для обеспечения прозрачности. Весомое участие в инвестициях собственник должен вести из своих средств, а не за счет тарифа. Следует разработать действенные стимулы для внедрения инноваций, разрешить перераспределять часть затрат внутри тарифной сметы и сохранять определенную долю дохода. Предстоит постепенно отказаться от перекрестного субсидирования тарифов, при котором цены для одних потребителей сдерживаются посредством повышенной стоимости и услуг для других.Президент Казахстана

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Послание Токаева-2022 Токаев Касым-Жомарт
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