Президент поручил перейти к новой тарифной политике
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимо перейти к новой тарифной политике, сообщает Zakon.kz.
По словам главы государства, в стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей. Эти цифры говорят сами за себя.
Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями, и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан. На монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике "Тариф в обмен на инвестиции".Касым-Жомарт Токаев
Президент поручил сократить показатели износа сетей и мощностей минимум на 15%.
Тариф будет предоставляться в обмен на вложения в инфраструктуру и участие в системе госмониторинга для обеспечения прозрачности. Весомое участие в инвестициях собственник должен вести из своих средств, а не за счет тарифа. Следует разработать действенные стимулы для внедрения инноваций, разрешить перераспределять часть затрат внутри тарифной сметы и сохранять определенную долю дохода. Предстоит постепенно отказаться от перекрестного субсидирования тарифов, при котором цены для одних потребителей сдерживаются посредством повышенной стоимости и услуг для других.Президент Казахстана
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