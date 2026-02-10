Реформировать тарифную политику в железнодорожной отрасли поручил президент

На расширенном заседании Правительства Касым-Жомарт Токаев дал поручение по поводу тарифной политики в железнодорожной отрасли, сообщает Zakon.kz.

По его словам, Правительство поставило перед собой амбициозную задачу увеличить в 2026 году объемы транзитных перевозок примерно на 65% – до 55 млн тонн.

"Руководитель компании "Қазақстан темір жолы" в своей информации ставит под сомнение предложенный план. Причина не в нас, а в возможностях и планах сопредельных государств. Теперь предстоит определиться. Фонд "Самрук-Казына" и компания "Қазақстан темір жолы" должны принять все необходимые меры, в том числе завершить работу по цифровой трансформации", – сказал президент.

Для обеспечения прозрачности и равной поддержки грузоперевозчиков, по его словам, необходимо регламентировать и полностью оцифровать процесс предоставления грузовых вагонов национальным оператором железных дорог.

"Задача, требующая незамедлительного решения – реформа тарифной политики в железнодорожной отрасли. До 1 сентября текущего года нужно принять окончательное решение по Концепции новой тарифной политики. Тарифная политика – это очень важная тема, краеугольный камень нашей транспортной стратегии", – заявил президент.

Он также указал на заседании, что Правительству предстоит принять обоснованное решение насчет строительства нового НПЗ.