Новый Налоговый кодекс появится в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, заявил, что в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый кодекс, сообщает Zakon.kz.
По его словам, устойчивый экономический рост напрямую зависит от понятной, предсказуемой налоговой политики.
В целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый кодекс. Его наиболее проблемный блок – налоговое администрирование – должен быть полностью обновлен.Касым-Жомарт Токаев
Также, как отметил президент, предстоит обеспечить полную цифровизацию налогового контроля, исключив любое очное взаимодействие.
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