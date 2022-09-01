Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Новый Налоговый кодекс появится в Казахстане

Новый Налоговый кодекс появится в Казахстане Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, заявил, что в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый кодекс, сообщает Zakon.kz.

По его словам, устойчивый экономический рост напрямую зависит от понятной, предсказуемой налоговой политики.

В целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый кодекс. Его наиболее проблемный блок – налоговое администрирование – должен быть полностью обновлен.Касым-Жомарт Токаев

Также, как отметил президент, предстоит обеспечить полную цифровизацию налогового контроля, исключив любое очное взаимодействие.

Читайте также

Токаев предложил ввести однократное президентство

Выборы в Парламент и маслихаты пройдут в первой половине 2023 года

Анастасия Московчук
Послание Токаева-2022 Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
осень
Прогноз погоды на сентябрь подготовили казахстанские синоптики
Ситуация в Украине 30 августа
Ситуация в Украине: Германия приостанавливает визовый режим с Россией, в США считают, что реакторы ЗАЭС надо остановить
прогноз, курс, осень
Что будет с курсом тенге этой осенью – прогнозы экономиста
Дизельное топливо
Биржевые торги дизельным топливом приостановили в Казахстане: АЗС накажут
маршрут
Новый маршрут запустят в Алматы с 1 сентября
Послание президента народу Казахстана – трансляция
Послание президента народу Казахстана – трансляция
Ерлана Тургумбаева допросили по делу о январских беспорядках
Ерлана Тургумбаева допросили по делу о январских беспорядках
В Италии арестовали 11 вилл российского миллиардера
11 вилл российского миллиардера арестовали в Италии
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления