Новый Налоговый кодекс появится в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, заявил, что в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый кодекс, сообщает Zakon.kz.

По его словам, устойчивый экономический рост напрямую зависит от понятной, предсказуемой налоговой политики. В целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый кодекс. Его наиболее проблемный блок – налоговое администрирование – должен быть полностью обновлен. Касым-Жомарт Токаев Также, как отметил президент, предстоит обеспечить полную цифровизацию налогового контроля, исключив любое очное взаимодействие. Читайте также Токаев предложил ввести однократное президентство Выборы в Парламент и маслихаты пройдут в первой половине 2023 года

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