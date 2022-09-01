Фонд "Самрук-Казына" трансформируется в инвестора – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу, заявил, что фонд "Самрук-Казына" трансформируется в инвестора, передает Zakon.kz.

Фонд "Самрук-Казына" трансформируется в инвестора, владеющего только мажоритарным пакетом, достаточным для контроля ключевых секторов экономики. Другие активы и акции фонда будут приватизированы, в том числе через механизм "Народное IPO". Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что в качестве соинвестора "Самрук-Казына" будет участвовать только в критически значимых проектах, которые не могут быть реализованы частными инвесторами.

Такие проекты будут определяться президентом, – добавил Касым-Жомарт Токаев.