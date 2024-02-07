Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев поручил фундаментально оздоровить фонд "Самрук-Казына"

Токаев поручил фундаментально оздоровить фонд "Самрук-Казына" Фото: sk.kz
Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства РК заявил, что квазигоссектор нуждается в серьезных реформах. В частности, фонд "Самрук-Казына" ждет фундаментальное оздоровление, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что нужно по-новому посмотреть на вывод национальных компаний на IPO. Здесь главным должно быть повышение эффективности государственных активов. Эту задачу, как подчеркнул глава государства, можно решить за счет внедрения современных методов корпоративного управления, что обеспечит прозрачность деятельности компаний.

"Правительство должно определить конкретный перечень крупных объектов, которые в ближайшие два года со значительными долями выйдут на IPO. Серьезные реформы предстоит провести в квазигосударственном секторе. Надо поставить точку в вопросе, где должно сохраниться участие государства, а где можно развивать конкуренцию. На группу компаний фонда "Самрук-Казына" приходится самая большая доля государства в экономике, поэтому эту работу надо начать с него. Требуются новые системные меры для фундаментального оздоровления фонда".Касым-Жомарт Токаев

Ключевая цель – создать экономическую стоимость через широкое применение инструментов соинвестирования. Токаев поручил правительству совместно с АСПИР, Агентством по защите и развитию конкуренции в течение месяца подготовить указ о либерализации экономики.

"Документ должен фокусироваться на трех направлениях: развитии рыночной конкуренции, проведении эффективной приватизации, реформе квазигосударственного сектора".Касым-Жомарт Токаев

Сегодня, 7 февраля 2024 года, под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит расширенное заседание правительства Казахстана. Текстовую трансляцию можно прочитать здесь.

Читайте также

Токаев высказался о переходе КарМета национальному инвестору
Восстановить шахты и усилить промышленную безопасность на "Кармете" поручил Токаев
Токаев о поддержке бизнеса в Казахстане
Нужно снизить административный прессинг – Токаев о поддержке бизнеса в Казахстане
Проект Налогового кодекса раскритиковал Токаев
Проект Налогового кодекса раскритиковал Токаев: Повышение НДС с 12 до 16% – не панацея
Жадра Жулмухаметова
Правительство РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
казахстанцы продолжают возвращать массажные накидки
"Чудо-товар": казахстанцы продолжают возвращать продавцам дорогостоящие массажные накидки
В Казахстане изменят правила поступления в вузы по гранту
В Казахстане изменят правила приема на обучение в вузы по грантам
Больше дела, меньше слов: Премьер Бектенов представил новых новых министров
Больше дела, меньше слов: премьер Бектенов представил новых министров
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: