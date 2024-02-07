Токаев поручил фундаментально оздоровить фонд "Самрук-Казына"

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства РК заявил, что квазигоссектор нуждается в серьезных реформах. В частности, фонд "Самрук-Казына" ждет фундаментальное оздоровление, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что нужно по-новому посмотреть на вывод национальных компаний на IPO. Здесь главным должно быть повышение эффективности государственных активов. Эту задачу, как подчеркнул глава государства, можно решить за счет внедрения современных методов корпоративного управления, что обеспечит прозрачность деятельности компаний.

"Правительство должно определить конкретный перечень крупных объектов, которые в ближайшие два года со значительными долями выйдут на IPO. Серьезные реформы предстоит провести в квазигосударственном секторе. Надо поставить точку в вопросе, где должно сохраниться участие государства, а где можно развивать конкуренцию. На группу компаний фонда "Самрук-Казына" приходится самая большая доля государства в экономике, поэтому эту работу надо начать с него. Требуются новые системные меры для фундаментального оздоровления фонда". Касым-Жомарт Токаев

Ключевая цель – создать экономическую стоимость через широкое применение инструментов соинвестирования. Токаев поручил правительству совместно с АСПИР, Агентством по защите и развитию конкуренции в течение месяца подготовить указ о либерализации экономики.

"Документ должен фокусироваться на трех направлениях: развитии рыночной конкуренции, проведении эффективной приватизации, реформе квазигосударственного сектора". Касым-Жомарт Токаев

Сегодня, 7 февраля 2024 года, под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит расширенное заседание правительства Казахстана. Текстовую трансляцию можно прочитать здесь.

