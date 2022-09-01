Новый закон о госзакупках поручил принять Токаев
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В ходе выступления на совместном заседании палат глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о поддержке предпринимательства и отметил, что потребуется принять новый закон о государственных закупках, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, что касается системной поддержки, то "здесь необходимо запустить полноценное регулирование с чистого листа".
Это поручение волокитится уже два года. Вместо бесконечных корректировок сотен и тысяч подзаконных документов и инструкций следует утвердить новые компактные и понятные правила работы. В полной мере такой подход нужно реализовать с 1 января 2024 года. Касым-Жомарт Токаев
Президент добавил, что при оказании финансовой поддержки государство будет отдавать приоритет конкурентоспособным малым и средним предприятиям.
Базовыми критериями для такой помощи, как уточнил Касым-Жомарт Токаев, станут рост фонда оплаты труда и увеличение налоговых отчислений.
Также глава государства отметил, что будет внедрена автоматизированная система определения получателей мер господдержки.
Предстоит выстроить качественно новую систему государственных закупок. В приоритете должно быть качество закупаемых товаров и услуг, а не минимальная цена. Закупки государственных и квазигосударственных организаций необходимо перевести на единую платформу. Для реализации данных подходов потребуется принять новый закон о государственных закупках.Касым-Жомарт Токаев
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