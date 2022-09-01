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Новый стандарт аккредитации педагогических вузов примут в Казахстане

Педагоги вузов Казахстана по-новому будут проходить аккредитацию Фото: freepik
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу, заявил, что предстоит принять новый стандарт аккредитации педагогических вузов и выработать рамку компетенций педагога, передает Zakon.kz.
Глубоко убежден, что решающую роль в построении Справедливого Казахстана сыграют школьные учителя. Для повышения привлекательности этой профессии в последние годы государство сделало немало. Однако в данном направлении все еще требуются положительные изменения. Предстоит принять новый стандарт аккредитации педагогических вузов и выработать рамку компетенций педагога.Касым-Жомарт Токаев

Как отметил глава государства, учитывая глобальный научно-технический прогресс, важно усилить в старших классах преподавание предметов естественно-математического цикла и английского языка.

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Послание Токаева-2022 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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