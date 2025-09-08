#АЭС в Казахстане
Общество

От школ до вузов: в Казахстане внедрят единый стандарт экологического просвещения

Фото: freepik
Выступая 8 сентября 2025 года с ежегодным Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал внедрить единый стандарт экологического просвещения, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, трепетное, бережное и ответственное отношение к окружающей среде должно стать неотъемлемой частью нашей национальной идеологии.

"Как вы знаете, с прошлого года реализуется общенациональный проект "Таза Қазақстан", объединивший миллионы неравнодушных граждан по всей стране. Благодаря общим усилиям очищено около 860 тысяч гектаров территорий, высажено свыше четырех миллионов деревьев. Если такая активная работа продолжится, то Казахстан станет по-настоящему зеленой страной, что будет прекрасным примером и достоянием будущих поколений".Касым-Жомарт Токаев

Это, как подчеркнул президент, яркое воплощение созидательных ценностей и устремлений наших соотечественников.

"Выражаю признательность всем гражданам, принявшим участие в этой работе, в особенности молодежи. Для укоренения в обществе культуры чистоты правительству следует внедрить единый стандарт экологического просвещения, который охватит все уровни – от школ до вузов".Касым-Жомарт Токаев

Онлайн-трансляцию Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана можете посмотреть здесь, с текстовой – ознакомиться по ссылке.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
