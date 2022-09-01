В стране модернизируют 32 районные больницы

Фото: primeminister.kz

Со следующего года начнется реализация национального проекта. Этот проект будет нацелен на нужды сельских жителей нашей страны, сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе Послания народу страны, сообщает Zakon.kz.

В течение двух лет будут построены и полностью оснащены медицинские и фельдшерско-акушерские пункты в 650 селах, в которых сегодня нет медучреждений. Тем самым государство обеспечит доступ к первичной медико-санитарной помощи более чем миллиону граждан. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 32 районные больницы будут модернизированы и преобразованы в межрайонные многопрофильные учреждения. В них появятся инсультные центры, отделения хирургии, реанимации и реабилитации. Это позволит повысить качество медицинских услуг для более чем четырех миллионов граждан. Кроме того, получит развитие телемедицина, которая откроет доступ к квалифицированной помощи жителям отдаленных районов. Касым-Жомарт Токаев Читайте также Токаев предложил ввести однократное президентство Выборы в Парламент и маслихаты пройдут в первой половине 2023 года

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