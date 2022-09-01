В стране модернизируют 32 районные больницы
Фото: primeminister.kz
Со следующего года начнется реализация национального проекта. Этот проект будет нацелен на нужды сельских жителей нашей страны, сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе Послания народу страны, сообщает Zakon.kz.
В течение двух лет будут построены и полностью оснащены медицинские и фельдшерско-акушерские пункты в 650 селах, в которых сегодня нет медучреждений. Тем самым государство обеспечит доступ к первичной медико-санитарной помощи более чем миллиону граждан.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
32 районные больницы будут модернизированы и преобразованы в межрайонные многопрофильные учреждения. В них появятся инсультные центры, отделения хирургии, реанимации и реабилитации.
Это позволит повысить качество медицинских услуг для более чем четырех миллионов граждан. Кроме того, получит развитие телемедицина, которая откроет доступ к квалифицированной помощи жителям отдаленных районов. Касым-Жомарт Токаев
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