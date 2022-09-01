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Мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками – Токаев

Школы, образование, языки Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сказал что мы должны воспитывать детей, хорошо владеющими казахским и русским языками, сообщает Zakon.kz.
Учитывая глобальный научно-технический прогресс, важно усилить в старших классов преподавание предметов, естественно, математического цикла и английского языка. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Он напомнил, что в обществе сейчас ведутся дискуссии вокруг преподавания в школах казахского и русского языков.

Скажу предельно ясно – мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским и русским языками. Это в интересах подрастающего поколения. Касым-Жомарт Токаев

По его словам, Министерство просвещения должно исходить именно из интересов детей и не идти на поводу популистов.

Подрастающее поколение в плане полученных знаний, в том числе, владение языками, должно твердо стоять на обеих ногах. Их знания – наша сила.Глава государства

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Послание Токаева-2022 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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