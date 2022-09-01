Часть компетенций правительства следует передать министерствам – Токаев
Фото: primeminister.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу, заявил, что часть компетенций правительства следует передать министерствам, передает Zakon.kz.
Акцент необходимо сделать на децентрализации системы государственного управления при одновременном повышении персональной ответственности политических служащих. Часть компетенций правительства следует передать министерствам – за конкретную отраслевую политику должен отвечать конкретный министр, а не "коллективный кабинет".Касым-Жомарт Токаев
По словам главы государства, правительство сосредоточится на решении межотраслевых вопросов.
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