Токаев высказался о компетенции и назначении госслужащих
Фото: senate.parlam.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 2 сентября 2024 года, выступая с Посланием народу Казахстана, высказался компетенции госслужащих, сообщает Zakon.kz.
Как подчеркнул президент, "не снимается с повестки дня проблема повышения компетенций госслужащих".
"Все назначения следует осуществлять с учетом профессиональных и моральных качеств кандидатов, а также их результативности на предыдущих должностях. Принципы меритократии никто не отменял. Положительные изменения в этой работе имеются. Осуществлен перевод всех государственных органов в единую кадровую информационную систему. Теперь агентству по делам госслужбы и правительству следует обеспечить автоматизацию кадровых вопросов организаций, финансируемых из государственного бюджета".Касым-Жомарт Токаев
Видеотрансляцию Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана можете посмотреть здесь.
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