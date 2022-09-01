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В Казахстане продлят оплачиваемый декретный отпуск до 1,5 года

Казахстан пособие период увеличение Фото: pexels
На совместном заседании палат Парламента РК, озвучивая Послание народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев сообщил об увеличении периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет, сообщает Zakon.kz.
Период выплат по уходу за ребенком в Казахстане увеличат до полутора лет с 2023 года. Касым-Жомарт Токаев

Ранее гендиректор Государственного фонда социального страхования Нурсулу Кемел рассказывала, что в рамках работы над Социальным кодексом рассматривается предложение по продлению сроков выплаты пособия по уходу за ребенком до 1,5 года.

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Пособие по уходу за ребенком предлагают продлить до полутора лет

По статданным, ежемесячное пособие по уходу составляет:

  • за первым ребенком – 5,76 МРП (17 643 тенге в 2022 году);

  • за вторым – 6,81 МРП (20 859);

  • за третьим – 7,85 МРП (24 044);

  • за четвертым и последующими – 8,9 МРП (27 261).

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Послание Токаева-2022 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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