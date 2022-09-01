В Казахстане продлят оплачиваемый декретный отпуск до 1,5 года

Фото: pexels

На совместном заседании палат Парламента РК, озвучивая Послание народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев сообщил об увеличении периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет, сообщает Zakon.kz.

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