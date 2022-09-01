Новый аким Актюбинской области Ералы Тугжанов рассказал, чем займется в первую очередь на новом посту, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса журналисты поинтересовались у экс-вице-премьера, знает ли он, кто придет на его место в правительство.

Нет, я думаю, это прерогатива Администрации президента, премьер-министра, – ответил Ералы Тугжанов.

Он отметил, что есть достойные кандидатуры на должность заместителя премьер-министра.

Журналисты также попросили акима назвать основные проблемы региона, которыми он займется в первую очередь.

Сегодня, наверное, дороги. Я эти вопросы уже поднимал, они на повестке дня. Второй вопрос связан с повышением доходов населения. Это касается трудоустройства людей, МСБ. Огромный социальный блок, который всегда стоял и будет стоять на повестке. Ералы Тугжанов

–А команду будете менять в акимате? – поинтересовались журналисты.

Переживать не надо. Я в правительство пришел, никого с собой не привел. Все будет хорошо. Сейчас поставлена большая задача. Я должен оправдать доверие главы государства, доверие маслихата, – заключил аким Актюбинской области.

31 августа Ералы Тугжанов был назначен на пост акима Актюбинской области, сменив Ондасына Уразалина.