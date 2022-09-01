Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Тугжанов рассказал, чем займется в первую очередь на новом посту

аким Актюбинской области Фото: Zakon.kz
Новый аким Актюбинской области Ералы Тугжанов рассказал, чем займется в первую очередь на новом посту, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса журналисты поинтересовались у экс-вице-премьера, знает ли он, кто придет на его место в правительство.

Нет, я думаю, это прерогатива Администрации президента, премьер-министра, – ответил Ералы Тугжанов.

Он отметил, что есть достойные кандидатуры на должность заместителя премьер-министра.

Журналисты также попросили акима назвать основные проблемы региона, которыми он займется в первую очередь.

Сегодня, наверное, дороги. Я эти вопросы уже поднимал, они на повестке дня. Второй вопрос связан с повышением доходов населения. Это касается трудоустройства людей, МСБ. Огромный социальный блок, который всегда стоял и будет стоять на повестке.Ералы Тугжанов

–А команду будете менять в акимате? – поинтересовались журналисты.

Переживать не надо. Я в правительство пришел, никого с собой не привел. Все будет хорошо. Сейчас поставлена большая задача. Я должен оправдать доверие главы государства, доверие маслихата, – заключил аким Актюбинской области.

31 августа Ералы Тугжанов был назначен на пост акима Актюбинской области, сменив Ондасына Уразалина.

Новость по теме

Чем запомнился Ондасын Уразалин на посту акима Актюбинской области

Читайте также

Когда достроят LRT в Нур-Султане

Новый аким Туркестанской области рассказал о своей семье

МВД хочет забрать право назначения начальников ДП у акимов

Тамила Языкова
Тугжанов Ералы Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
осень
Прогноз погоды на сентябрь подготовили казахстанские синоптики
Послание президента народу Казахстана – трансляция
Послание президента народу Казахстана – видео
Послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
Опубликован полный текст Послания президента народу Казахстана
Ситуация в Украине 30 августа
Ситуация в Украине: Германия приостанавливает визовый режим с Россией, в США считают, что реакторы ЗАЭС надо остановить
Внеочередные выборы президента пройдут в Казахстане осенью
Внеочередные выборы президента пройдут в Казахстане осенью
прогноз, курс, осень
Что будет с курсом тенге этой осенью – прогнозы экономиста
маршрут
Новый маршрут запустят в Алматы с 1 сентября
Дизельное топливо
Биржевые торги дизельным топливом приостановили в Казахстане: АЗС накажут
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления