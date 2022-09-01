Медицинская помощь на селе станет еще доступнее

Медицинская помощь в Казахстане должна быть доступной для всех граждан республики, считает известный казахстанский ученый, доктор медицинских наук Толебай Рахыпбеков, передает Zakon.kz.

Государство должно защищать своих граждан на случай несчастный случаев, травм, отравлений и т.д. Поэтому финансирование системы здравоохранения является социальной защитой населения. Медицина должна быть доступной для всех казахстанцев 24 часа в сутки. Президент еще в прошлом году сказал, что надо перезагрузить систему медстрахования. В частности, он говорил о том, что у нас около 3 млн человек не застрахованы и выпадают из системы медстрахования, они не имеют должного доступа к медицинской помощи, - сказал Толебай Рахыпбеков, комментируя предложения главы государства по реформированию системы здравоохранения, прозвучавшие в Послании.

Как отметил эксперт, введение добровольного страхования частично решает этот вопрос, так как не все желающие смогут застраховаться добровольно.

Но это обсуждаемый вопрос, так как можно рассмотреть различные варианты решения данной проблемы, добавил Рахыпбеков.

По его мнению, самый важный момент, который прозвучал в Послании президента,– это доступ сельского населения к первичной-медико-санитарной помощи.

Конечно, мы не можем не поддержать предложение президента о создании многопрофильных больниц на селе и оснащение медицинской техникой медпунктов, так как это решает вопрос доступности медицинской помощи для этой категории населения. Они смогут получать услуги компьютерной томографии, МРТ и т.д. Это очень важно развивать сельское здравоохранение и полностью его перегрузить, обеспечив качество и доступность медицинских услуг, - сказал профессор.

В свою очередь заместитель директора Центра АО "Институт экономических исследований" Сауле Самекина отметила, что на сегодняшний день каждое седьмое из функционирующих учреждений на селе является неукомплектованным кадрами и, практически каждое, требует материально-технической оснащенности. Этим сейчас планируют и заняться власти. Специалисты уверены, что глава государства не зря заострил свое внимание на медицине в сельской местности.

В этом контексте правительству необходимо решить задачу по привлечению медицинских работников в сельскую местность для работы в ФАП и многопрофильных учреждениях, - сказала эксперт.

Комментируя поручение президента, она также сказала, что в рамках Системы региональных стандартов определяется уровень обеспеченности и доступности объектов социальной сферы, в том числе по направлению здравоохранения.

Так, совокупная потребность в строительстве учреждений здравоохранения в 2021 году составила 658 объектов (или 10,9% от имеющихся 6 054). Максимальная потребность в новых учреждениях отмечается в Жетысуской (110), Алматинской (76) и Туркестанской (59) областях.

Потребность в новом строительстве обусловлена, как правило, отсутствием либо аварийностью имеющихся учреждений. По данным местных исполнительных органов по стране зафиксировано 210 объектов, находящихся в аварийном состоянии. Наибольшее количество аварийных объектов наблюдается в Жетысуской (42), Алматинской (39) и Акмолинской (24) областях. Сауле Самекина

Эксперты отметили, что работы предстоит еще много. Но в итоге после перезапуска системы здравоохранения казахстанские села получат около сотни современных медицинских и фельдшерско-акушерских пунктов. Их планируют построить в 650 села в течение двух лет.