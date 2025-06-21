Финансирование медицинской помощи детям в Казахстане выросло в два раза

В Казахстане в два раза увеличилось финансирование медицинской помощи для детей – с 264 млрд до 575,4 млрд, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства здравоохранения отметили, что Казахстан – единственная страна в Центральной Азии, где кардиохирургия доступна детям с рождения.

"В 2024 году врачи провели свыше 1700 операций детям на открытом сердце, из них 809 – младенцам до года", – напомнили в ведомстве.

При этом благодаря современным технологиям и развитию неонатальной реанимации выживаемость детей с экстремально низкой массой тела в Казахстане выросла в четыре раза.

Кроме того, с 2026 года дети с нарушением слуха I-III степеней будут получать слуховые аппараты и аудиопроцессоры за счет местного бюджета.

Что касается развития онкогематологической помощи, то подобное лечение в стране ежегодно получают пять тысяч детей. При этом в два раза удалось уменьшить количество юных казахстанцев, которые уезжают для получения медицинской помощи за рубеж, поскольку теперь лечение доступно и в отечественных больницах, а показатель общей выживаемости при детских злокачественных новообразованиях превысил 75%.

Оказание экстренной помощи:

центр санавиации обслужил свыше 3 тыс. женщин и детей с тяжелыми осложнениями и травмами;

в 2024 году мобильные бригады медавиации выполнили более 750 вылетов (беременных – 165, детей – 588), транспортировано 647 детей и 127 беременных.

Ранее стало известно, что в Казахстане вновь появятся отделения "Женской консультации". Их объединят в единый блок амбулаторных служб, оказывающих медицинскую помощь беременным и казахстанкам с гинекологическими заболеваниями.