Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Айгуль Соловьева о Послании Токаева: Важна качественная реализация

Парламент Казахстана Фото: Акорда
Председатель правления ОЮЛ "Ассоциация экологических организаций Казахстана" Айгуль Соловьева убеждена, что сохранение водных ресурсов и развитие сельского хозяйства, о чем упоминалось в Послании президента, обеспечат равенство возможностей и справедливость для всех, сообщает Zakon.kz.

Айгуль Соловьева отмечает, что все пункты, озвученные в Послании президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, взаимосвязаны между собой и являются логическим эволюционным продолжением государственной политики.

То есть предложение главы государства об отчислении 50% от ежегодного инвестдохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия говорит о том, что президент дает посыл, что недра и богатства Казахстана действительно принадлежат народу, как это указано в Конституции. Также на этот пункт Конституции, по мнению Айгуль Соловьевой, указывают и слова президента о необходимости усилить контроль над сельхозсубсидиями, использованием водных ресурсов и повысить эффективность АПК.

Непосредственно об экологии речи в Послании не было, но поручения Правительству о том, что нужно беречь земли и воду, рационально использовать эти ресурсы, на мой взгляд, говорит о заботе президента о сохранности нашей природы для будущих поколений. Полагаю, при обсуждении мер для реализации данных поручений Правительству нужно поработать с экологической общественностью, чтобы нормы реально помогали сохранению окружающей среды. Айгуль Соловьева

Айгуль Соловьева отмечает важность качественной реализации поручений главы государства, чтобы учесть интересы и АПК, и естественной среды обитания диких животных.

Также заботой об экологии Айгуль Соловьева считает упоминание о необходимости пересмотреть тарифную политику по принципу "Тариф в обмен на инвестиции".

Сегодня из-за изношенности сетей идут потери воды, сжигаются газ и уголь, часть энергии от которых не доходит до потребителей. К тому же очень низкий тариф снижает ценность воды, электричества для пользователя, мы не задумываясь, льем воду, не выключаем свет. А если оно будет иметь стоимость, то и потери получится сократить благодаря обновлению инфраструктуры, и мы станем бережнее относиться к благам. И, опять-таки, очень важно отследить, каким будет механизм реализации данного поручения, чтобы не допустить разбазаривания инфраструктуры, отметила Айгуль Соловьева.

1 сентября 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество". Полный текст можно найти здесь.

Читайте также

Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств

Токаев принял делегацию Конгресса США

Токаев провел совещание с акимами областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Альберт Ахметов
Послание Токаева-2022 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
Опубликован полный текст Послания президента народу Казахстана
гороскоп советы изменения
Сентябрь кардинально изменит жизнь представителей 6 знаков зодиака
осень
Прогноз погоды на сентябрь подготовили казахстанские синоптики
Численность населения Казахстана по итогам переписи
Названа численность населения Казахстана по итогам переписи
деньги
Какую сумму из Нацфонда Казахстана смогут получить дети к 18-летию
ЕНПФ, пенсионеры
Как будут повышать пенсии в Казахстане
утверждены правила выплаты компенсации по тенговым депозитам
В Казахстане утвердили правила выплаты компенсации по тенговым депозитам
ФБР провело обыски у российского миллиардера
ФБР провело обыски у российского миллиардера
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления