Айгуль Соловьева о Послании Токаева: Важна качественная реализация

Председатель правления ОЮЛ "Ассоциация экологических организаций Казахстана" Айгуль Соловьева убеждена, что сохранение водных ресурсов и развитие сельского хозяйства, о чем упоминалось в Послании президента, обеспечат равенство возможностей и справедливость для всех, сообщает Zakon.kz.

Айгуль Соловьева отмечает, что все пункты, озвученные в Послании президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, взаимосвязаны между собой и являются логическим эволюционным продолжением государственной политики.

То есть предложение главы государства об отчислении 50% от ежегодного инвестдохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия говорит о том, что президент дает посыл, что недра и богатства Казахстана действительно принадлежат народу, как это указано в Конституции. Также на этот пункт Конституции, по мнению Айгуль Соловьевой, указывают и слова президента о необходимости усилить контроль над сельхозсубсидиями, использованием водных ресурсов и повысить эффективность АПК.

Непосредственно об экологии речи в Послании не было, но поручения Правительству о том, что нужно беречь земли и воду, рационально использовать эти ресурсы, на мой взгляд, говорит о заботе президента о сохранности нашей природы для будущих поколений. Полагаю, при обсуждении мер для реализации данных поручений Правительству нужно поработать с экологической общественностью, чтобы нормы реально помогали сохранению окружающей среды. Айгуль Соловьева

Айгуль Соловьева отмечает важность качественной реализации поручений главы государства, чтобы учесть интересы и АПК, и естественной среды обитания диких животных.

Также заботой об экологии Айгуль Соловьева считает упоминание о необходимости пересмотреть тарифную политику по принципу "Тариф в обмен на инвестиции".

Сегодня из-за изношенности сетей идут потери воды, сжигаются газ и уголь, часть энергии от которых не доходит до потребителей. К тому же очень низкий тариф снижает ценность воды, электричества для пользователя, мы не задумываясь, льем воду, не выключаем свет. А если оно будет иметь стоимость, то и потери получится сократить благодаря обновлению инфраструктуры, и мы станем бережнее относиться к благам. И, опять-таки, очень важно отследить, каким будет механизм реализации данного поручения, чтобы не допустить разбазаривания инфраструктуры, отметила Айгуль Соловьева.

1 сентября 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество". Полный текст можно найти здесь.