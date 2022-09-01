Врач назвала полезные пищевые привычки
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Важно не пропускать первый утренний прием пищи. Именно он "запускает" после сна запасы энергии и нормализует уровень глюкозы в крови, сообщает Zakon.kz.
Сбалансированный завтрак восполняет запасы гликогена в мышцах и клетках печени. Это способствует повышению работоспособности, пишет aif.ru.
Стоит взять на вооружение еще одну полезную привычку — нужно есть "радугу": разноцветные фрукты и овощи красного, оранжевого, желтого, зеленого и фиолетового цветов.
Многообразные красочные растительные продукты содержат определенные микроэлементы, поддерживающие работу организма. А вот жирных животных продуктов стоит избегать: они увеличивают нагрузку на печень. Врач-терапевт, нутрициолог Ирина Никулина
Специалист отметила, что не стоит забывать о правиле 20, а лучше — 50 полезных продуктов в неделю.
Старайтесь максимально разнообразить рацион. Однообразие приводит к тому, что мы используем одни и те же продукты, для усвоения которых мы тратим одни и те же энзимы, вызывая их дефицит.Ирина Никулина
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