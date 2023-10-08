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Самый полезный завтрак назвали специалисты

Самый полезный завтрак назвали специалисты Фото: pixabay
Специалисты рассказали о продуктах, которые необходимо включить в утренний прием пищи, чтобы чувство бодрости длилось весь день, сообщает Zakon.kz.

Эндокринолог Зухра Павлова поделилась в своем Telegram-канале исследованиями, которые показывают, какие продукты станут самыми полезными для завтрака. Так, специалист советует включить в утренний рацион белки, углеводы и кофе.

"Идеально будет включать в завтрак и белки, и сложные углеводы, и кофе. Первые, например, есть в орехах и сыре, вторые – в коричневом рисе, фруктах, овощах, цельнозерновом хлебе. Я вообще считаю завтрак важнейшим приемом пищи. И если он будет сбалансирован, то в обед и ужин организму потребуется меньше энергии. Значит, и съедите вы меньше, а это хорошо для фигуры. Что касается кофе, его нужно пить спустя час после завтрака, и никак не первым делом на пустой желудок", – сообщает специалист.

Ранее российский диетолог Анастасия Кондаурова посоветовала обратить внимание на манго. Именно его она назвала главным фруктом осени.

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