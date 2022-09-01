Омбудсмен высказалась о частичной амнистии участникам трагического января

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Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова заявила, что озвученное президентом во время Послания народу Казахстана решение о проведении частичной амнистии в отношении участников январских событий получило позитивный отклик, сообщает Zakon.kz.

В ходе сессии Парламента глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании озвучил решение о проведении частичной амнистии в отношении участников январских событий. Данное решение получило среди правозащитного сообщества и самих обвиняемых, осужденных позитивный отклик. Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова Как подчеркнула омбудсмен, январские события для казахстанцев – большая трагедия, и никто не оправдывает действия настоящих правонарушителей. К сожалению, большое количество людей впервые оказалось в подобной ситуации. Они участвовали в массовых беспорядках больше под влиянием толпы и в связи с имеющимися социальными проблемами. Эльвира Азимова По ее словам, многие из участников трагического января "осознали свою вину, раскаялись". Решение об амнистии – не только реализация президентом своего конституционного права, это – акт гуманности и доверия к согражданам. Мы должны верить своему народу, – резюмировала Эльвира Азимова. 1 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента с Посланием народу Казахстана. Новость по теме Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию участникам январских событий Основная часть Послания была посвящена социально-экономическому развитию страны. Читайте также Как будут вести реестр иностранных онлайн-платформ и мессенджеров Как прошел киберспортивный фестиваль OINA Fest Сколько должны храниться документы в коллекторских агентствах

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