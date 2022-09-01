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Омбудсмен высказалась о частичной амнистии участникам трагического января

частичная амнистия, омбудсмен, Эльвира Азимова Фото: Zakon.kz
Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова заявила, что озвученное президентом во время Послания народу Казахстана решение о проведении частичной амнистии в отношении участников январских событий получило позитивный отклик, сообщает Zakon.kz.
В ходе сессии Парламента глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании озвучил решение о проведении частичной амнистии в отношении участников январских событий. Данное решение получило среди правозащитного сообщества и самих обвиняемых, осужденных позитивный отклик.Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова

Как подчеркнула омбудсмен, январские события для казахстанцев – большая трагедия, и никто не оправдывает действия настоящих правонарушителей.

К сожалению, большое количество людей впервые оказалось в подобной ситуации. Они участвовали в массовых беспорядках больше под влиянием толпы и в связи с имеющимися социальными проблемами.Эльвира Азимова

По ее словам, многие из участников трагического января "осознали свою вину, раскаялись".

Решение об амнистии – не только реализация президентом своего конституционного права, это – акт гуманности и доверия к согражданам. Мы должны верить своему народу, – резюмировала Эльвира Азимова.

1 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента с Посланием народу Казахстана.

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Послание Токаева-2022 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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