Ирина Терентьева: Президент предоставил целостное видение развития государства
Фото: Zakon.kz
Председатель ОЮЛ "Ассоциация "Гражданский альянс Акмолинской области" Ирина Терентьева поделилась своим мнением по поводу Послания и поддержала инициативы президента, передает Zakon.kz.
Сегодня в Послании народу Казахстана президент РК Токаев представил целостное видение развития государства и перспективы каждого казахстанца. Начиная с вопросов поднятия минимальной заработной платы, утильсбора, пособия по уходу за ребенком и других экономических показателей благосостояния народа до стратегических задач, которые необходимо правительству решать в ближайшем будущем. Президент подчеркнул, что в реформах он опирается на то, что "большинство граждан поддержало курс на политическую модернизацию", тем самым разделяя ответственность за будущее с народом, – сказала Тереньтева.
Она отметила, что при объявленной экономической свободе есть гарантии высокого уровня общественных благ и поддержки социально уязвимых категорий населения, в том числе граждан с особыми потребностями.
Все планируемые и уже предпринимаемые шаги по развитию государства и выведению его на передовые позиции на международной арене подтверждают, что "люди – главная ценность нашей страны". И соответственно, забота о мамах, которые будут получать пособия 1,5 года, студентах, которые будут рассчитывать на общежития – это "стратегические инвестиции в будущее страны". Поэтому справедливое распределение национальных богатств и предоставление равных возможностей каждому гражданину – ключевая цель реформ. "Сила нации заключена в людях, в их здоровье и глубоких знаниях", – слова, которыми пронизано Послание, будут обеспечены работой правительства и будут услышаны населением всех возрастных групп. Ирина Терентьева
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