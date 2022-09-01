Ирина Терентьева: Президент предоставил целостное видение развития государства

Председатель ОЮЛ "Ассоциация "Гражданский альянс Акмолинской области" Ирина Терентьева поделилась своим мнением по поводу Послания и поддержала инициативы президента, передает Zakon.kz.

Сегодня в Послании народу Казахстана президент РК Токаев представил целостное видение развития государства и перспективы каждого казахстанца. Начиная с вопросов поднятия минимальной заработной платы, утильсбора, пособия по уходу за ребенком и других экономических показателей благосостояния народа до стратегических задач, которые необходимо правительству решать в ближайшем будущем. Президент подчеркнул, что в реформах он опирается на то, что "большинство граждан поддержало курс на политическую модернизацию", тем самым разделяя ответственность за будущее с народом, – сказала Тереньтева.

Она отметила, что при объявленной экономической свободе есть гарантии высокого уровня общественных благ и поддержки социально уязвимых категорий населения, в том числе граждан с особыми потребностями.