Солист "Ирина Кайратовна" удивился "загнивающей" Европе

Солист казахстанской группы "Ирина Кайратовна" Алдияр Жапарханов отправился в путешествие по Европе и решил поделиться своими впечатлениями с подписчиками, сообщает Zakon.kz.

Пост с многочисленными фотографиями артист опубликовал 14 ноября 2023 года на странице в Instagram. Он озаглавил свой текст следующим образом: "Приключения дяди Серика по Европе".

"Дядя Серик был сильно удивлен загнивающему Западу, разъезжая по их трассам и кушая в их ресторанах. Ведь по телеку говорили, что у них все плохо. Дядя Серик был сильно ошарашен улицей Красных фонарей, ведь там должны были быть проститутки, но оказались модели. Ему было невозможно тошно от запаха марихуаны вокруг, но еще больше его бесило, что преступности практически нет. Как так? Он видел геев и лесбиянок и через пару недель он начал относиться к этому нормально. И это тоже сильно пугало дядю Серика". Алдияр Жапарханов

В заключении он заявил о надежде еще посетить Америку.

"Дядя Серик осознал, что нет ничего роднее, чем Казахстан, но некоторые аспекты Европы все же стоит и у нас практиковать". Алдияр Жапарханов

В октябре 2023 года участники "Ирина Кайратовна" удивили своих слушателей: они выступили на одной сцене с Кайратом Нуртасом.