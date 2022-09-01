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Пресс-секретарь Токаева объяснил суть налога на роскошь

расчеты Фото: pixabay
Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай в интервью телеканалу Qazaqstan рассказал, для чего принято решение ввести налог на роскошь в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Руслан Желдибай отметил, что многие годы ведутся разговоры о введении в стране налога на роскошь.

По налогам – на Западе люди платят налоги, исходя из своих доходов. Это же тоже соответствует принципам справедливости? Соответствует. Если сравнивать гражданина, который передвигается на дорогом авто, с простыми гражданами. Исходя из доходов, и будет налогообложение. Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай

По его словам, только нуждающиеся граждане должны получать адресную социальную помощь.

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Если нуждающийся будет понимать и видеть, что кто-то богатеет справедливым путем (за счет своих знаний, инноваций. – Прим. ред.), то и волнений не будет в обществе, будет стабильность, так как каждый будет знать, что все справедливо. Без этого не будет процветания. А если мы будем видеть, что кто-то богатеет криминальным путем или иными способами, и если никто не будет этому препятствовать, то не будет у общества доверия к государству. Руслан Желдибай

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