Пресс-секретарь Токаева подвел итоги визита президента в Японию

Помощник – пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай 20 декабря заявил, что официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Японию выдался насыщенным и результативным, сообщает Zаkon.kz.

Он отметил, что Токаев провел серию плодотворных переговоров с высшим руководством страны, топ-менеджерами ведущих компаний, а также соотечественниками, работающими и обучающимися в Стране восходящего солнца.







"Президент встретился с главами крупных японских компаний и организаций. Среди них транснациональная торговая компания Mitsui, международный технологический конгломерат Rakuten Group, торгово-инвестиционная корпорация Sumitomo, одна из крупнейших в мире машиностроительных корпораций Komatsu и ведущий производитель строительной и горнодобывающей техники Hitachi Construction Machinery, а также Японская организация по металлам и энергетической безопасности", – говорится в сообщении.

На переговорах обсуждались перспективы взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как:

развитие ядерной медицины;

разведка критически важных минералов;

логистика и цифровизация;

внедрение "зеленых" технологий;

производство и сервисное обслуживание строительного и горнодобывающего оборудования.

По словам Желдибая, особым протокольным жестом, подчеркивающим высокий международный статус главы государства, стало проведение двух официальных приемов в один день – от имени императора Нарухито и премьер-министра Японии. Для японской дипломатической практики подобное совмещение форматов является редкостью и расценивается как проявление исключительного уважения.

"Состоялась также встреча президента с губернатором Токио, в ходе которой были рассмотрены вопросы развития технологий Smart city и внедрения инновационных решений в городское управление. Делегации подписали Меморандум о взаимопонимании между столицами Казахстана и Японии", – добавил он.

В заключительный день визита Касым-Жомарт Токаев совместно с лидерами стран Центральной Азии принял участие в первом саммите формата "ЦА – Япония".

В своем выступлении президент обозначил приоритетные направления взаимовыгодного сотрудничества, отметив, в частности, что Казахстан:

готов создать необходимые условия и обеспечить благоприятный инвестиционный климат для успешной реализации совместных проектов с Японией;

приветствует решение правительства Японии принять участие в совершенствовании таможенных процедур в порту Актау;

заинтересован в привлечении японских компетенций, инноваций и инвестиций в проекты по добыче и переработке традиционных энергоносителей с применением "зеленых" технологий;

приветствует запущенный совместно с Японией проект Next-Generation SmartMining Plus, направленный на цифровизацию производственных процессов и повышение экологической устойчивости в сфере добычи редкоземельных элементов и других критически важных минералов.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства с привлечением японских ученых и профильных экспертов, а также открыть в Казахстане представительства японских университетов и образовательных центров.

"Президент высоко оценил вклад агентства JICA в решение водных проблем Центральной Азии и призвал объединить усилия в этом направлении. Он предложил активнее обмениваться опытом по внедрению технологий водосбережения, проводить совместные научные исследования, а также развивать автоматизацию и цифровизацию водной отрасли", – отметил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что глава государства выдвинул инициативу о сотрудничестве в сфере атомной энергетики.

"Учитывая, что Казахстан является одним из ведущих поставщиков ядерного топлива на мировом рынке, объединение нашего потенциала с передовыми технологиями Японии может стать основой для успешной консолидации усилий. Ключевым практическим результатом официального визита стало подписание более 60 двусторонних документов на сумму свыше 3,7 млрд долларов", – добавил Желдибай.

Также он отметил, что каждый зарубежный визит президента приносит ощутимую пользу экономике Казахстана.

"За каждой такой поездкой стоят договоренности и решения, которые привлекают колоссальные зарубежные инвестиции – исчисляемые миллиардами долларов. Это способствует увеличению товарооборота и экспорта, что особенно важно для наших производителей. Кроме того, благодаря этим визитам открываются стратегически значимые объекты, создающие десятки тысяч рабочих мест, укрепляется бизнес-сотрудничество, расширяется список стран с безвизовым режимом и открываются новые авиарейсы для граждан Казахстана", – заключил пресс-секретарь.

