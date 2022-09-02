ФБР провело обыски у российского миллиардера

Обыски прошли в квартире в высотке на Парк-авеню на Манхэттене, а также в поместье в Саутгемптоне штат Нью-Йорк, сообщает Zakon.kz.

Агенты министерства внутренней безопасности США и Федерального бюро расследований, а также детективы из департамента полиции Нью-Йорка провели обыски на ряде объектов, предположительно связанных с подпавшим под санкции Запада российским миллиардером Виктором Вексельбергом, который возглавляет московскую бизнес-группу компаний "Ренова" и считается человеком из ближайшего окружения президента Владимира Путина, сообщает Deutsche Welle.

Обыски прошли в квартире в высотке на Парк-авеню на Манхэттене, а также в поместье в Саутгемптоне, штат Нью-Йорк. По словам источников, следственные действия проводятся и в доме на Фишер-Айленд (штат Майами) – по мнению властей, также связанном с Вексельбергом.

Изъятие в США шикарной яхты Виктора Вексельберга стоимостью 900 млн долларов в начале апреля стало первым шагом в рамках недавно введенных санкций Запада, направленных против активов российской элиты.

Российский предприниматель также является объектом расследования министерства юстиции США по обвинению в банковском мошенничестве. Никаких обвинений по этому делу не предъявлено.

Активы Виктора Вексельберга в США заморожены, американским компаниям запрещено вести дела с ним и его структурами. Бизнесмен давно связан с США, он располагал грин-картой, а также недвижимостью в Нью-Йорке и Коннектикуте. В свое время Вексельберга допрашивали в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

В официальных инстанциях в США причины обысков пока не комментируют, попытки журналистов связаться с представителями бизнесмена успехом не увенчались.

О том, что в рамках санкций американские власти намерены заблокировать активы Виктора Вексельберга, включая яхту Tango и самолет Airbus A319, Минфин США сообщил 11 марта. Возглавляемая Вексельбергом Renova Group включает в себя металлургические, горнодобывающие, технологические и другие активы.

Вексельберг был внесен в американские санкционные списки еще в 2018 году в связи с предполагаемой причастностью к вмешательству РФ в выборы в США.