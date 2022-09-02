Сентябрь кардинально изменит жизнь представителей 6 знаков зодиака
Как отмечено в публикации ФТаймс, сентябрь пройдет под влиянием Девы и Меркурия.
Эксперты отмечают, что это станет временем ностальгии, работы над ошибками, восстановления отношений.
Дева
На первом месте у этого земного знака будут находиться вопросы личных взаимоотношений. Им советуют быть осторожными со своими чувствами и эмоциями. Проявите творчество или возьмите отпуск.
Рыбы
Представители водной стихии окажутся в центре внимания коллектива или общества. Астрологи рекомендуют позаботиться о своем здоровье и пересмотреть отношение к людям, жизни, миру.
Близнецы
Этому знаку зодиака советуют собраться и принять важные и ответственные решения. Также вам придется поставить точку в статусе: это может быть свадьба, расставание или развод. Для вас сентябрь – месяц настоящего прорыва вперед.
Стрелец
Этот знак зодиака целиком и полностью сосредоточится на собственной карьере и развитии. Будьте готовы к кардинальным переменам в коллективе. Кроме того, не исключена смена места жительства, переезд.
Весы
Сентябрь для этого воздушного знака зодиака – время совершенно нового этапа жизни, перемен и новых обстоятельств. Также вам нужно будет обратить внимание на собственное здоровье. Пройдите медобследование, начните наконец-то высыпаться и правильно питаться.
Овен
В первый месяц осени вам необходимо правильно расставить приоритеты. Ждите приятных новостей издалека, которые поменяют ваши планы. Эксперты уверены, что вы сможете успешно проработать важные документы и основательно подготовить свой переезд.