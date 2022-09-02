Сентябрь кардинально изменит жизнь представителей 6 знаков зодиака

Астрологи назвали шесть представителей зодиакального круга, чья жизнь резко перестроится в первый осенний месяц 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации ФТаймс, сентябрь пройдет под влиянием Девы и Меркурия.

Эксперты отмечают, что это станет временем ностальгии, работы над ошибками, восстановления отношений.

Дева

На первом месте у этого земного знака будут находиться вопросы личных взаимоотношений. Им советуют быть осторожными со своими чувствами и эмоциями. Проявите творчество или возьмите отпуск.

Рыбы

Представители водной стихии окажутся в центре внимания коллектива или общества. Астрологи рекомендуют позаботиться о своем здоровье и пересмотреть отношение к людям, жизни, миру.

Близнецы

Этому знаку зодиака советуют собраться и принять важные и ответственные решения. Также вам придется поставить точку в статусе: это может быть свадьба, расставание или развод. Для вас сентябрь – месяц настоящего прорыва вперед.

Стрелец

Этот знак зодиака целиком и полностью сосредоточится на собственной карьере и развитии. Будьте готовы к кардинальным переменам в коллективе. Кроме того, не исключена смена места жительства, переезд.

Весы

Сентябрь для этого воздушного знака зодиака – время совершенно нового этапа жизни, перемен и новых обстоятельств. Также вам нужно будет обратить внимание на собственное здоровье. Пройдите медобследование, начните наконец-то высыпаться и правильно питаться.

Новость по теме Покупка недвижимости, отдых или замужество: восточный гороскоп на сентябрь

Овен

В первый месяц осени вам необходимо правильно расставить приоритеты. Ждите приятных новостей издалека, которые поменяют ваши планы. Эксперты уверены, что вы сможете успешно проработать важные документы и основательно подготовить свой переезд.