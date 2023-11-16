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Назван средний размер пенсии в Казахстане

Назван средний размер пенсии в Казахстане Фото: Zakon.kz
Средний размер совокупной пенсии в Казахстане на 1 ноября 2023 года составил 120 873 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 82 980 тенге, базовой пенсии – 37 893 тенге, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 ноября 2023 года в стране проживает 2 млн 320 тысяч пенсионеров. 

С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 2,7 триллионов тенге. 

"Из них на выплату базовой пенсии направлено – 845,2 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 910 млрд тенге",  – рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения. 

В октябре пенсия выросла на 51 тенге и составила 120 988 тенге. 

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