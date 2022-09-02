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Генпрокуратура готовит список по амнистии участников январских событий

Генпрокуратура готовит список по амнистии участников январских событий Фото: Zakon.kz
Генеральная прокуратура Казахстана готовит список по амнистии участников январских беспорядков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у заместителя Генпрокурора Асета Чиндалиева, о каком количестве амнистированных идет речь.

Пока количество сказать не могу, потому что сейчас будем отрабатывать. Там надо будет смотреть. Как вы знаете, президент поручение дал. Те, кто совершил экстремистские преступления, организаторы, – они не подлежат амнистии. Сейчас вы знаете, больше 1000 дел расследовалось, около 1000 человек уже осуждены. Надо будет смотреть из этой статистики. Пока я не готов сказать, сколько человек это будет.Асет Чиндалиев

Замгенпрокурора отметил, что все цифры будут озвучены позже.

Я могу сказать, что и на стадии следствия мы проявляли акты гуманизма, и президент говорил с самого начала, как вы помните, после январских событий: те, кто совершил небольшие преступления, чтобы их не лишали свободы, подходили к ним гуманно. Я скажу, что у нас 983 человека, по-моему, осуждены, из них более 100 получили реальные сроки, остальные – ограничения или условно.Асет Чиндалиев

Он добавил, что по погибшим цифра остается прежней – 238.

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