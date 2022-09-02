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Хакеры почти на час парализовали движение на крупнейшем проспекте в Москве

затор Москва хакеры Фото: pixabay
Злоумышленники решили разнообразить 1 сентября для таксистов Москвы: хакеры взломали сервис по вызову такси и отправили фейковые заказы. Из-за этого водители провели в пробке на Кутузовском проспекте почти 40 минут, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы, описывая ситуацию, отмечают, что "на проспекте было очень большое скопление. Стояли не только водители такси, но и обычные автомобилисты".

Утром 1 сентября «Яндекс.Такси» столкнулся с попыткой злоумышленников нарушить работу сервиса: нескольким десяткам водителей поступили массовые заказы в район Фили. Водители провели в пробке из-за фейковых заказов около 40 минут, – рассказали Autonews.

В компании уточнили, что после решения проблемы машины стали выполнять заказы в обычном режиме.

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